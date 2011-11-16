Суд Нью–Йорка запретил активистам «Оккупируй Уолл-стрит» устанавливать палатки в парке и приходить туда со спальными мешками – несогласных арестовали

Суд Нью–Йорка поддержал решение местных властей демонтировать палаточный лагерь. Отныне активистам движения «Оккупируй Уолл-стрит» будет запрещено устанавливать палатки в парке и приходить туда со спальными мешками. Граждане США имеют право выражать свое мнение, однако на установку палаток и обогревателей это право не распространяется, решил суд.

Минувшие сутки американские полицейские ликвидировали лагерь участников антикоррупционного движения «Оккупируй Уолл-стрит» в Нью-Йорке. Задержаны около 200 человек. Им инкриминируют нарушение общественного порядка и сопротивление полиции.

Похожие зачистки палаточных поселений демонстрантов прошли и в других американских городах, в частности - Портленде и Окленде. Здесь также были арестованы десятки активистов.

Участники акции «Оккупируй Уолл-стрит» митингуют уже больше двух месяцев. Они выступают против социального неравенства в американском обществе и требуют более справедливого распределения доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.