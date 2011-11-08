СУ-30МКИ, которые Россия продает индусам, по своим характеристикам значительно превосходят СУ-30, которые стоят на вооружении армии РФ

Радиолокационная система — глаза и уши самолета. Без нее самый современный истребитель станет легкой добычей. Поэтому разведке любой страны-авиапроизводителя надо знать, на что способны радары ее возможного противника. Тем более, что «БАРС» , разработанный в НИИ приборостроения имени Тихомирова, является одной из самых современных бортовых РЛС. Она устанавливается на истребителях поколения 4+ — это СУ-30МКИ, СУ-30МКМ и СУ-30МКА, поставляемые Россией в Индию, Малайзию и Алжир. Многие эксперты считают истребитель СУ-30 с РЛС «БАРС» главным конкурентом американского боевого самолета 5 поколения F-22. Масло в огонь подлили и виртуальные поединки между российскими «сушками» и перспективными американскими истребителями 5 поколения F-35, которые проводились в августе 2009 года на американской базе на Гавайях в присутствии представителей ВВС Австралии. Результаты компьютерного моделирования показали, что истребители СУ-30 ничуть не хуже американских соперников. Именно поэтому США, как основной конкурент России на международном рынке боевой авиации, очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше узнать об РЛС «БАРС».

Тамерлан Бекирбаев, главный конструктор РЛСУ «БАРС»:

СУ-30МКИ — это первый самолет с новой системой. Для США важно понять, на каком уровне мы находимся, и сделать выводы о возможных перспективах. А зная технические характеристики, можно прогнозировать, разрабатывать методики борьбы с самолетом такого типа, создавать технику радиоэлектронного подавления (РЭП).

РЛС «БАРС» появилась в тяжелое для России время. В 90-е годы расходы на науку в России были серьезно уменьшены. Каждому научно-исследовательскому институту приходилось буквально выживать в постперестроечные годы. И для НИИ приборостроения имени Тихомирова работа в рамках российско-индийского контракта над созданием СУ-30МКИ с РЛС «БАРС» позволило не только выжить, но и создать серьезный задел на будущее. Этот контракт стал самым масштабным в истории военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. В «БАРСе» используется фазированная антенная решетка с электронным управлением луча. Она позволяет одновременно обнаружить и атаковать сразу несколько целей. Полное сканирование с заданной зоной обзора занимает несколько секунд. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» — более 100 километров.

Геннадий Евдокимов, заместитель генерального конструктора НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова:

Время обнаружения воздушных целей в зависимости от размеров зоны может быть различным — от долей до нескольких секунд. Так в режиме «воздух-поверхность» или в режиме «воздух-море» цифры немного больше — несколько секунд.

Радиолокационная система «БАРС» оповещает обо всех целях, находящихся в зоне ее действия. При этом локатор может сопровождать до 15 целей одновременно. Постановка на сопровождение обозначает, что радар определяет точные координаты всех этих целей. А на 4 из сопровождаемых целей «БАРС» может навести вооружение. И это еще не предел. Потенциально «БАРС» способен атаковать до 8 целей. Геннадий Евдокимов:

Эта РЛС комплексируется со всеми бортовыми системами. Если это телевизионные системы, то она определяет радиолокационные цели и передает данные телевизионщикам, которые могли и не увидеть цель, например, из-за облаков, засветок, пыли. Если это воздушные цели, то мы передаем информацию о целях другим оптико-электронным средствам, поддерживаем их, указывая углы, дальность и другие параметры, которые нужны для применения оружия. Важная особенность «БАРСа» заключается в том, что он может отслеживать цели не только в воздухе, но и на земле и водной поверхности. Среди зарубежных РЛС это редкость. После того как все цели обнаружены, «БАРС» выдает летчику информацию о степени опасности того или иного объекта. Как говорят разработчики, в системе задействован алгоритм целераспределения, благодаря которому локатор рекомендует пилоту, какие именно объекты нужно атаковать первыми.

Геннадий Евдокимов:

Более опасными считаются более скоростные цели, групповые, наиболее близкие. Если цель близко, но выходит за зону применения оружия, то она становится менее опасной. Цели, по которым информация неполная из-за различных помех, прикрытий, считаются опасными. Существует так называемый ряд, который мы отображаем экипажу. А наш вычислитель, который есть на борту, позволяет построить такой ряд. Опыт показывает, что летчики чаще всего соглашаются с рекомендациями РЛС. После чего им остается, грубо говоря, нажать кнопку, чтобы начать атаку противника. Система открывает огонь сразу по всем назначенным целям. Тамерлан Бекирбаев:

Летчик F-15, полковник какой-то, давал интервью по поводу учений «Красный флаг». В нем он сказал, что при достаточном опыте индийских летчиков самолет СУ-35 может превзойти все самолеты, но будет уступать истребителю F-22. Индийцы обиделись на это и дали свое интервью. В нем сказано примерно то, что информация, которую дал тот летчик не совсем достоверна, оценить возможности нельзя, потому что они работали в учебном режиме. Дело в том, что в последнее время в ведущих авиационных державах, в том числе в США и России, проводят работы так называемых активных фазированный решеток (АФАР). Это новый этап в развитии радиолокационных систем. Вместо традиционной компоновки, то есть передатчика радиолокационного сигнала и приемника, будет применяться активная решетка, которая состоит из огромного количества миниатюрных передатчиков и приемников. Такая конструкция потенциально может обеспечить более высокую скорость сканирования луча и более высокую надежность. Ее сегодняшняя цена заставит вздрогнуть министра финансов любой страны. Достаточно сказать, что стоимость американского истребителя 5 поколения F-22 с АФАР далеко за 100 миллионов долларов, тогда как цена СУ-30 с пассивной ФАР в несколько раз меньше при том же объеме выполняемых задач. Специалисты НИИ приборостроения имени Тихомирова давно и успешно работают в области создания АФАР. При этом они уверены, что возможности более дешевых и простых РЛС с пассивными решетками далеко еще не исчерпаны.