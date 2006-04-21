Строительство могильника - серьезная угроза экологической безопасности страны

Беларусь не допустит строительства могильника радиоактивных отходов Игналинской АЭС вблизи белорусско-литовской границы.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды направит в Литву обращение граждан Беларуси против создания могильника ядерных отходов. Об этом сообщила начальник отдела информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорова в ходе состоявшейся 20 апреля пресс-конференции, посвященной Международному дню Земли.

Протесты от жителей республики продолжают поступать. В настоящее время уже насчитывается более 5 тысяч подписей.

Строительство такого комплекса на границе с нашей республикой создаст многовековую потенциальную угрозу не только для населения Браславского района Витебской области, но и всей республики в целом, а также прилегающих территорий Литвы, Латвии и Российской Федерации. Нельзя не учитывать и возможные аварии, масштабы которых могут превысить урон чернобыльской катастрофы и вызвать серьезные социально-экономические и политические проблемы.

Наталья Федорова также подчеркнула, что Беларусь в конце прошлого года присоединилась к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, поэтому вправе требовать от литовской стороны, чтобы мнение общественности обязательно было услышано.