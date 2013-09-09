Спецборт МЧС в ночь на 9 сентября вывез из Сирии 5 белорусов

Новости Беларуси. Нависшая угроза военного удара со стороны Соединённых Штатов заставляет людей покидать Сирию.

Этой ночью спецборт МЧС вывез из горячей точки еще 70 граждан СНГ, среди них и пятеро белорусов. Самолёт из Латакии приземлился в аэропорту Домодедово.

Дмитрий Захарчук, первый секретарь консульского отдела Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Вчера поздно около полуночи прибыли шестеро человек. Среди них - одна семья, в которой трое маленьких детей. Супруга - гражданка Беларуси, супруг - гражданин Сирии, дети - 2005, 2009, 2011 года рождения. Трое мальчиков у них. И прибыла ещё одна гражданка Беларуси, девушка. Их встретило посольство в аэропорту Домодеводо, оказало содействие в доставке на белорусский железнодорожный вокзал, оказали содействие в приобретении билетов, в размещении и отправке поездом в Беларусь. Они все направлялись в город Витебск.

Посольство нашей страны в Дамаске работает в прежнем режиме. С белорусами, которые остаются в Сирии поддерживаются контакты.

Напомним, что после заявлений со стороны США о готовности провести военную операцию, в стране активизировались боевики. В Латакии они атаковали военную базу. А в Хомсе и окрестностях Дамаска не прекращаются ожесточённые бои.

Тем временем сегодня Конгресс США приступит к обсуждению военного удара по Сирии. Согласно соцопросу, в верхней палате резолюцию Обамы готовы поддержать четверть сенаторов, а половина ещё не определилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.