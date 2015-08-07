Новости Беларуси. Совместные белорусско-пакистанские предприятия будут открыты в Минске и Исламабаде. О новых совместных перспективах в области машиностроения, нефтехимии и деревообработки говорили сегодня, 7 августа, в Минске. В белорусской столице прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Али Маджид диктует модные тенденции в Беларуси уже около 5 лет. Получив экономическое образование на родине, в Пакистане, он приехал в нашу страну по совету друзей. Говорит, торг в Синеокой идет на ура. И это не единственный плюс в пользу Беларуси.

Али Маджид, продавец:

Для меня самое главное то, что все спокойно. Для каждого закон один, не важно, откуда я.

На бизнес-климат хорошо влияет почти тропическая жара в Беларуси. В такую погоду особенно актуален натуральный материал. Пакистан – один из крупнейших в мире поставщик хлопка. Скоро на его рынке появится еще один натуральный материал. Лен называют белорусским золотом. Специалисты уверены, что он найдет своего покупателя не только в Пакистане, но и в других странах региона.

Анна Дашкова, начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром»:

Заинтересованность есть как у пакистанской стороны в покупке нашей ткани, так и у Оршанского льнокомбината покупать волокно либо ткани.

Взаимодействие в разных отраслях сегодня, 7 августа, обсуждали в Минске на совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Наша страна поставляет в Пакистан в основном калийные удобрения, синтетические волокна. Еще с советских времен в Пакистане хорошо знают и белорусские тракторы. От 3 до 9 тысяч единиц техники ежегодно отправляются в южно-азиатское государство. А недавно в Пакистане открыли и сборочное производство.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Главное, что мы достигли одного — выстроили правильный фундамент наших совместных действий, чтобы сотрудничество между нашими странами развивалось, и тот сегодняшний объем товарооборота, который есть, в ближайшие несколько лет увеличился в разы. Это будет дальнейший шаг в углублении наших сотрудничеств. Это, прежде всего, организация совместных производств, взаимные инвестиции.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ООО «Минский тракторный завод»:

У нас серьезные планы по наращиванию объемов, по наращиванию сотрудничества и по переходу от поставки собранной техники к постепенной поставке тракторокомплектов.

Хуррам Дастгир Хан, министр торговли Исламской Республики Пакистан:

Мы проделали большую работу по активизации сотрудничества. Особое значение для Пакистана имеет взаимодействие с Беларусью в сфере производства сельхозтехники. Помимо этого, нам хотелось бы развивать сотрудничество в текстильной промышленности, в производстве фармацевтических продуктов, спортивных товаров и продовольствия.

Эксперты говорят, что у Пакистана есть все шансы в 21 веке создать одну из крупнейших экономик мира. Ключевым моментом в продвижении белорусских товаров на этот перспективный рынок и укреплении двусторонних связей стал официальный визит в Пакистан президента Беларуси.

В итоге заключено более 20 контрактов на сумму около 60 миллионов долларов. Главное, что договоренности не остались на бумаге.

Уже сегодня в Национальной Академии наук Беларуси – делегация из Пакистана. Наша страна может предложить не только готовый продукт, но и новейшие технологии.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Подписываем три соглашения. Соглашение в направлении сельскохозяйственных, аграрных наук, разработки сельскохозяйственной техники для условий Пакистана. Наши коллеги из Пакистана интересуются такими фундаментальными направлениями, как развитие математики, информатики.

К такому активному диалогу Беларусь и Пакистан шли последние несколько лет. В ноябре в Исламабаде открылось посольство Беларусь. Это еще один шаг на пути к сближению. А уже в конце года в Минске появится и посольство этой южно-азиатской страны. А на следующей неделе в Беларуси ожидается визит премьер-министра Пакистана.