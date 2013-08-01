Совместная пограничная спецоперация «Запад-2013»: задержано более 150 нелегалов и изъято контрабанды на сумму $500 тысяч

Новости Беларуси. Более полутора сотен нелегальных мигрантов было задержано пограничниками в ходе совместной спецоперации «Запад-2013». В ней приняли участие погранслужбы Беларуси, России и Украины, а также специалисты из Польши, Литвы и Латвии.

За время операции, которая прошла в июне, также изъято контрабанды на сумму около 500 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено на встрече экспертов в Минске, белорусская сторона высоко ценит тесное сотрудничество с другими странами в вопросах обеспечения пограничной безопасности, и оно приобретает особое значение в виду проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Василий Гедько, заместитель начальника главного оперативного управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Данная операция способствовала не только укреплению границ наших государств и обеспечению нашей безопасности, а также развитию дальнейшего плодотворного сотрудничества между пограничными ведомствами. Опыт, приобретенный в ходе проведения совместной пограничной операции, нами будет учтен при охране государственной границы в ходе проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году, который будет проводится на территории Республики Беларусь.