Советский район подписал соглашение о дружбе с Клинским Московской области

Новости Беларуси. В Советском районе Минска торжественно подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве с Клинским муниципальным районом Московской области Российской Федерации.

Стороны договорились о расширении торговли и сотрудничестве в сфере промышленности, образования, спорта и туризма. Гости побывали на экскурсии по столичным достопримечательностям и насладились музыкой в минской филармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:

Мы в ближайший год сможем разработать какие-то дополнительные совместные планы по работе. Я уверен, что это будет сферы образования, науки, культуры, промышленности.

Алена Сокольская, глава Клинского муниципального района Московской области:

Я думаю, мы будем интересны друг другу. Ну и большая история, связанная с Беларусью и Россией, не может быть ограничена только рамочным соглашением. Поэтому я думаю, что нам впереди предстоит реализовать много интересных проектов.