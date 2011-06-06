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Совет глав государств СНГ состоится в Душанбе в начале сентября

06 июня 2011 13:46
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О том, какие вопросы содержит рабочая повестка этого заседания, сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил заместитель председателя Исполкома СНГ Владимир Гаркун.

Программа достаточно объемная. Однако есть две основополагающие темы — заявление о двадцатилетии образования Содружестве независимых государств, а также аналитический доклад «20 лет СНГ: Итоги и перспективы», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске в сентябре пройдет научно-практическая конференция, посвященная юбилею Содружества. А на декабрь намечен неформальный саммит глав государств СНГ в Москве.

Владимир Гаркун, первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ:
Президент полностью поддержал и разделяет все эти вопросы. Прежде всего, касательно заседания глав государства. Подчеркнул прежний неизменный курс Республики Беларусь на поддержку интеграционных процессов в Содружестве независимых государств, о важной роли Беларуси и вкладе ее в развитие этих процессов.

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