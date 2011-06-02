Андрис Берзиньш стал новым президентом Латвии

Со второй попытки латвийский сейм избрал на пост главы государства бывшего банкира Андриса Берзиньша. Согласно Конституции страны, Президента здесь выбирают депутаты парламента. Кресло латвийского лидера Берзиньш займет на ближайшие четыре года.

Правда, сами выборы проходят на крайне неоднозначном социальном фоне. Большая часть жителей Латвии активно поддерживала антикоррупционные инициативы уже бывшего главы государства. Как они отнесутся к новоизбранному Президенту, представителю крупного бизнеса, покажет время.

Сотни людей пришли в день выборов президента Латвии к зданию Сейма. Таким образом рижане решили высказать свое возмущение против действий олигархов и коррупции, опутавшей все ветви власти в республике.

Призывы собравшихся проголосовать за переизбрание Валдиса Затлерса, объявившего в выходные о начале широкой антикоррупционной кампании, депутаты, как раз и обвиненные в коррупции, не услышали. Новым президентом Латвии во втором туре голосования Сейм избрал парламентария и банкира Андриса Берзиньша.

Тем не менее, эксперты отмечают, что прекращение острого конфликта между ветвями власти для страны, охваченной экономическим кризисом, – тоже результат, пусть и промежуточный.

Кристас Петерманис, политолог:

Есть ситуации, когда всему обществу необходимо объединиться, несмотря на прежние разногласия. Мы сегодня все – против разворовывания нашего государства, мы – за правовое общество, и это объединяет сегодня нас всех.

Теперь уже экс-президент Валдис Затлерс и его сторонники будут ждать результатов, назначенного на 23 июля референдума о доверии Сейму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Если Латвия проголосует против продолжения работы нынешнего состава парламента, это станет не столько одобрением курса Затлерса, сколько требованием к Андрису Берзиньшу беспощадно бороться с коррупцией.

Ведь коррупционный скандал – лишь вершина айсберга проблем, ударившего по Латвии в результате мирового кризиса. Из-за неурядиц в экономике и безработицы тысячи жителей страны в последнее время предпочли выехать за границу.

Теперь разбираться со всем комплексом задач предстоит победителю президентских выборов и, возможно, другому составу Сейма.

Смогут ли новые люди дать новые ответы на вопросы – вопрос пока открытый.