Секретари Совбезов стран ОДКБ собрались в Мирском замке

Сегодня в Мирском замке собрались секретари Совбезов государств ОДКБ. Напомним, сейчас Беларусь председательствует в этой организации. Наша страна предлагает создать институт партнерства ОДКБ и сотрудничать с ООН в миротворческой деятельности.

Говорили сегодня и об оснащении Коллективных сил оперативного реагирования. Эта программа будет представлена Президентам стран ОДКБ в декабре.

Как ни парадоксально, Совет безопасности семи государств прошел сегодня в Мирском замке. Основная задача ОДКБ — быть в динамике важнейших процессов как внутри, так и вне организации — таких, как события в Киргизии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сегодня делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана говорили больше о миротворческой концепции ОДКБ. Большой опыт в этом деле наработан в Организации Объединенных Наций. От белорусской стороны поступило предложение разработать возможность совместной миротворческой деятельности ОДКБ и ООН. В то же время свой, локальный механизм антикризисного реагирования в рамках ОДКБ пока еще требует доработки.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Там есть положительные моменты, но мы вышли и на большое количество проблем, которые нужно решить, чтобы механизм задействования наших коллективных сил в случае кризисной ситуации был отлажен и действовал действительно эффективно.

Повысить авторитет организации и создать серьезный инструмент поддержания мира — такие пункты были озвучены накануне на форуме уровня министров иностранных дел ОДКБ в Минске. Процесс трансформации тезисов от дипломатов силовики сегодня запустили принятием конкретных решений касательно работы миротворческих сил организации и взаимодействия с другими объединениями.

Леонид Мальцев, государственный секретарь совета безопасности Республики Беларусь

Принятые на данном заседании решения полностью соответствуют концепции национальной безопасности Республики Беларусь, нашим позициям в ОДКБ, а также национальным интересам в сфере поддержания стабильности в различных регионах, неуклонной реализации многовекторной внешней политики и безусловного мирного разрешения любых государственных проблем.

Уже не первый год председательства Беларуси в ОДКБ получается плодотворным. Пожалуй, одно из ключевых решений сегодня касается программы оснащения коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением и техникой. Она будет согласована и представлена президентам стран ОДКБ уже в декабре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».