Совет безопасности ООН: Назначенный референдум о статусе Крыма не может считаться легитимным

Новости Украины. Ситуация в Украине вновь стала темой переговоров на заседании Совета безопасности ООН. Правда, на этот раз консультации прошли за закрытыми дверями. Члены Совбеза пришли к выводы, что назначенный референдум о статусе Крыма не может считаться легитимным. Похожего мнения придерживались и собравшиеся на экстренном саммите в Брюсселе. Главы стран Евросоюза единогласно назвали неправомерным решение Крыма провести референдум об отделении от Украины.

По этому поводу накануне высказался и исполняющий обязанности президента Украины. Александр Турчинов заявил, что остановил решение Верховного совета Крыма. По его словам, вопросы относительно территорий и границ могут обсуждаться только на всеукраинском референдуме.

Тем временем решение крымских властей поддержал Городской совет Севастополя, который высказался за проведение общекрымского референдума и в их городе. Тысячи людей собрались у здания горсовета, чтобы выразить согласие с этим решением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.