Скандал в Евросоюзе - Венгрия хочет внести поправки в Конституцию

Новости Венгрии. В ЕС назревает скандал по поводу решения Венгрии внести ряд изменений в Конституцию страны.

Поправки, уже одобренные парламентом страны, в частности, ограничивают полномочия Конституционного суда, запрещают политическую агитацию на радио и телевидении. Представители Европарламента расценили эти изменения как нарушение общеевропейских норм.

В ответ власти Венгрии заявили, что это вопрос внутренней политики, и решать его они будут самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.