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Скандал в Евросоюзе - Венгрия хочет внести поправки в Конституцию

13 марта 2013 14:05
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Новости Венгрии. В ЕС назревает скандал по поводу решения Венгрии внести ряд изменений в Конституцию страны.

Поправки, уже одобренные  парламентом страны, в частности, ограничивают полномочия Конституционного суда, запрещают политическую агитацию на радио и телевидении. Представители Европарламента расценили эти изменения как нарушение общеевропейских норм.

В ответ власти Венгрии заявили, что это вопрос внутренней политики, и решать его они будут самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Конституция

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