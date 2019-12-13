Сивец: «Долгое использование патернализма, когда государство помогает, приводит к этатизму – когда человек считает, что «государство мне должно»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Мы не просто можем, мы просто обязаны это делать. Это, действительно, те ценности, которые формируют духовную основу нации. И все эти годы, обратите внимание, и Президент это тоже подчёркивал, с момента зарождения белорусской государственности, государство в рамках своей социальной политики проводило именно патерналистскую модель. То есть модель заботы и поддержки. В том числе и таких социальных институтов, как семья. Я думаю, эта же модель в рамках поддержки именно отдельных, требующих заботы со стороны государства, социальных институтов, она сохранится. И Президент об этом сказал. Но в то же время изменилась ситуация, изменилось государство. Достаточно долгое использование именно патернализма, когда государство заботится, когда государство помогает и так далее, в конечном итоге, рано или поздно в сознании человека приводит к переходу от патернализма к этатизму. Когда человек считает, что «государство мне уже должно». Понимаете? И уже начинает трансформировать свою эту модель поведения на все общественные отношения. И вот президент акцентировал внимание, что: удочка и рыба. Что мы обязаны создавать условия, создавать среду для того, чтобы каждый человек сам нёс ответственность за себя, за своё благополучие.