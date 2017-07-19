Министр иностранных дел Латвии: в отношениях с Беларусью у нас есть прогресс, и он будет продолжаться

Новости Беларуси. У Латвии нет вопросов к Беларуси касательно учений Запад-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никаких опасений предстоящие манёвры у соседей не вызывают. Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел Латвии по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Обсуждены и другие важные для стран темы, в том числе, международная повестка дня. В частности, перспективы сотрудничества Беларуси и Евросоюза.

Разногласия отсутствуют, двусторонние контакты активизировались, при чем на самом высоком уровне. И прогресс не остановится. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс с очередным визитом прибыл в Минск.

По итогам переговоров в МИДе, министры в прекрасном расположении духа не скрывали – без ответов ни один вопрос, даже самый острый, не остался. Диалог равноправный. С полным взаимопониманием. Белорусско-российские учения «Запад-2017». Если у кого-то они вызвали опасения, министр Ринкевичс сегодня признался, у Латвии вопросов больше нет.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвийской республики:

У нас нет больше вопросов по поводу «Запада-2017». Коллега очень подробно объяснил позицию государства. Я этим доволен.

Кстати, в этом самом зале с удовольствием вспоминает глава латвийского внешнеполитического ведомства – он был 2,5 года назад. Тогда тоже очень много говорили об отношениях Беларуси и ЕС. И вот за этот относительно небольшой период времени, столько изменений. То что тогда было всего лишь едва очерченными планами, сегодня – уже пройденный шаг. И процесс этот уверен Эдгарс Ринкевичс будет продолжен.

Эдгарс Ринкевичс:

Мы видим, что этот процесс идет нормально, постепенно. У нас есть много вопросов, которые мы обсуждали откровенно. Это вопросы, которые волнуют Евросоюз. Я вижу, что есть прогресс. он будет продолжаться.

Белорусская сторона ценит – в потеплении наших отношений с ЕС – большая заслуга соседей. Многое сделано во время председательства Латвии в совете Европы. В ознаменование прочных уже 25-летних дипотношений, министры сегодня погасили почтовую марку.

Четверть века срок внушительный. Но на достигнутом страны не останавливаются. Продолжаются переговоры (и об этом тоже сегодня шла речь) по упрощению визового режима для белорусов с Евросоюзом. Есть и более ощутимые, что называется уже материализованные, результаты взаимного интереса. Например, торговля. Цифры растут.

Экономическую составляющую, кстати, не забывают страны и в ходе подготовки к совместному чемпионату мира по хоккею. Над новыми туристическими продуктами уже начинается работа. А, кстати, способствовать перемещению туристов может более интенсивное железнодорожное сообщение. Такой вопрос сегодня пообещали внести на рассмотрение.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

На вскидку кажется, что это было бы приемлемо, тем более, что это может поспособствовать туристическому обмену между нашими государствами.

Растет взаимный интерес у бизнеса. Более 900 компаний работает в Беларуси с латвийским капиталом. Юлия Шархун, официальный представитель латвийской IT-компании в Беларуси:

Мы только пришли на белорусский рынок и представляем здесь продуктовую IT-компанию. А главное наше направление – работа над собственным проектом в сфере облачных технологий. Почему мы пришли на белорусский рынок? Это обусловлено соседством наших стран. У нас есть хорошая техническая база специалистов.