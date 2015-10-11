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Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович проголосовали 11 октября

11 октября 2015 13:27
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Сегодня все кандидаты в президенты имели возможность встретится еще раз  с белорусами, но уже в качестве избирателей. Сергей Гайдукевич пришёл голосовать вместе со своими близкими.

Лидер либерально-демократической партии свой выбор сделал давно, поэтому росчерк в бюллетене поставил напротив своей фамилии. Правда, кандидат признался, что рассчитывает лишь на серебро в президентской гонке.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:
Выборы – всегда должен быть праздник. При любых обстоятельствах выборы – это движение вперед, это развитие государства.
Хорошие выборы, достойные выборы. Кто как себя смог, так и проявил. Были предоставлены прекрасные возможности всем кандидатам в Президенты.

Повысила свой рейтинг и Татьяна Короткевич. По словам единственной в нашей стране женщины-кандидата, она впервые в жизни голосовала за себя. Поддержал Татьяну Короткевич ее супруг. Дожидаться результатов  выборов Короткевич будет вместе со своим штабом.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:
Буду в городе активно проводить время – схожу на выставку, пообедаю, буду встречаться с командой, с наблюдателями.

Разыграл ли «автоголос» Николай Улахович — неизвестно. Кандидат не стал раскрывать тайну выбора. Сегодня он посетил избирательный участок в компании супруги. Атаман и почетный строитель Байконура верит, что это не последние его выборы. 

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:
Я пришел с тем настроением, что все-таки мы добились результата. Нет никаких революционных действий, «плошчы», крика и гама. Мне бы не хотелось, чтобы это потом вдруг возникло во время парламентских выборов. Поэтому буду работать на парламентские выборы.

# Владимир Улахович # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Татьяна Короткевич # Сергей Гайдукевич

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