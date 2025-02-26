В Совете Республики одобрили законопроект о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

В Совете Республики одобрили важные документы для укрепления международных и экономических связей с другими странами. На заседании второй сессии сенаторы поддержали проект закона о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств. Документ нацелен на создание единой правовой базы для организации визитов зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конвенция определяет ключевые термины, порядок командирования делегаций, назначения персонала, а также вопросы привилегий и иммунитетов. Это позволит улучшить взаимодействие между государствами и повысить эффективность дипмиссий.

Еще один законопроект, который 26 февраля одобрили сенаторы, касается изменений принципов налогообложения между Беларусью и Россией. Он станет важным шагом к дальнейшему углублению экономического сотрудничества между двумя государствами, устраняя налоговые барьеры во взаимной торговле и инвестициях.

Документ также предусматривает взаимопомощь налоговых органов в борьбе с уклонением от уплаты обязательных средств. Протокол предполагает корректировку Договора с учетом изменений законодательств двух государств. В частности, уточняется порядок расчета трансфертов, вносятся изменения в перечни подакцизных товаров и услуг.