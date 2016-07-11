Седьмой раунд диалогов «Восточного партнёрства» начинается в Киеве

Новости Украины. Неформальные министерские диалоги инициативы ЕС «Восточное партнерство» 11 июля стартуют в Киеве. Это седьмой раунд таких переговоров. Дискуссии представителей внешнеполитических ведомств будут касаться перспектив сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

Запланированы встречи, посвящённые вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Напоминаем, в инициативу «Восточное партнерство» входят государства-члены Евросоюза, а также страны постсоветского пространства: Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.