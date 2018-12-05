Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Новости Беларуси. Санкт-Петербург готовится принять сразу два саммита. 6 декабря в северной столице России пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие во встречах примет Александр Лукашенко.

Развитие интеграционных процессов, реализация цифровой повестки ЕАЭС, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов – эти и другие вопросы главы государств рассмотрят в узком и расширенном составах. Что еще в повестке? В Санкт-Петербурге работает съемочная группа СТВ. Корреспондент Юлия Бешанова подробнее о предстоящих встречах.

Юлия Бешанова, СТВ:

Главной темой дня, безусловно, станет интеграция. Санкт-Петербург готовится принять сразу два саммита: встреча в формате евразийской пятерки и неформальный саммит лидеров стран-участниц СНГ. Разговор о делах на просторах Евразийского экономического союза пойдет в библиотеке имени Ельцина, там сейчас идет последние приготовления. Как прогнозируют эксперты, диалог на Высшем совете ЕАЭС будет непростым. С одной стороны, все страны-участницы поддерживают дальнейшую интеграцию и углубление экономического сотрудничества. С другой – в евразийской интеграции существуют национальные интересы каждой экономики, а потому есть много нерешенных до сих пор вопросов. Предположительно о них завтра будут говорить президенты.

По-прежнему очевидна приверженность Беларуси интеграционным процессам. Наша позиция в Евразийском экономическом союзе предельно четкая: среди равных не может быть главных. То есть работать все должны по одним правилам. Да, вместе выгодно, но и без взаимных претензий не обходится. И это нормально, говорят эксперты. Исходя из истории международных отношений – не бывает абсолютно безоблачного интеграционного счастья. Главное – есть желание идти навстречу друг другу.

Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета:

Скептики говорят уже десятилетия (ну сколько – 27 лет говорят) о том, что любое интеграционное образование на постсоветском пространстве нежизнеспособно. Мы же видим другое: мы видим, что идет поиск интеграционной модели. Он не всегда беспроблемный. Не надо искусственно нагнетать страсти по поводу интеграции: процесс идет. Он идет не очень быстро, но мы надеемся, что он пойдет быстрее.

Несмотря на то, что главы государств встречаются достаточно часто, тем для разговора в формате евразийской пятерки на высшем уровне накопилось немало.

Нас, например, нас не устраивают барьеры и препятствия, которые тормозят общую торговлю и негативно влияют на инвестиционный имидж союза. Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу ясно обозначил болевые точки интеграции. Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале Ожидается, что прежде всего речь на Высшем совете ЕАЭС пойдет о создании равных условий для предприятий на рынке энергоресурсов. До сих пор не согласован принципиальный вопрос формирования единых тарифов на транспортировку газа.

Дело в том, что газодобывающие страны рассматривают рынок ЕАЭС как экспортный. А значит, и цена соответствующая: почти в два раза выше, чем для внутренних потребителей. Конкурировать в таких условиях белорусским предприятиям с российскими практически невозможно.

Вообще краеугольная идея интеграции заложена в самом названии – это прежде всего экономический союз. Торговля между странами-участницами действительно не сбавляет оборотов. Увеличение за 9 месяцев на 14 %, но очевидно, что потенциал наших торгово-экономических отношений намного выше. Эксперты уже просчитывают следующие шаги.

Юрий Светлов, политолог:

Снятие барьеров между странами, прежде всего для бизнеса. Чтобы бизнесмен из каждой страны нашей пятерки мог приехать и начать свой бизнес (стартапы, как сейчас модно говорить), не ощущая никаких затруднений от того, что он приехал из Беларуси или из Армении, а бизнес ведет в России. Вот эти моменты.

Это сейчас Евразийская пятерка. В перспективе ЕАЭС – территория от Лиссабона до Владивостока. На прошлом заседании в Сочи статус наблюдателя получила Молдова. Так или иначе, интерес к сотрудничеству с евразийским интеграционным объединением уже проявили почти полсотни стран. Если союзники хотят работать с таким количеством партнеров, значит, прежде всего нужно договариваться в своем кругу. Вместе лидерам государств предстоит продолжить работать над устранением барьеров на рынках. Думать над эффективными транспортными коридорами. Создавать цифровое будущее самого успешного интеграционного пространства постсоветских стран.