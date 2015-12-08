Русский биографический институт присудил президенту Беларуси звание «Человек года-2015»

Новости Беларуси. «Человек года-2015». Такое звание президенту Беларуси Александру Лукашенко присудил Русский биографический институт. Высокую оценку получил вклад главы нашей страны в укрепление евразийского сотрудничества и взаимодействия с Россией.

Ранее экспертный Совет (в него входят известные политики, ученые, деятели науки, литературы и религии) уже присуждал подобное звание Александру Лукашенко. Впервые, в 2012 году, за формирование ЕврАзЭС и Таможенного союза, спустя два года – за создание ЕАЭС.

В 2014 году лауреатами премии стали президенты России, Казахстана, Председатель КНР и другие мировые лидеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.