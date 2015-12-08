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Русский биографический институт присудил президенту Беларуси звание «Человек года-2015»

08 декабря 2015 17:10
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Новости Беларуси. «Человек года-2015». Такое звание президенту Беларуси Александру Лукашенко присудил Русский биографический институт. Высокую оценку получил вклад главы нашей страны в укрепление евразийского сотрудничества и взаимодействия с Россией.

Ранее экспертный Совет (в него входят известные  политики, ученые, деятели науки, литературы и религии) уже присуждал подобное звание Александру Лукашенко. Впервые, в 2012 году, за формирование ЕврАзЭС и Таможенного союза, спустя два года – за создание ЕАЭС.

В 2014 году лауреатами премии стали президенты России, Казахстана, Председатель КНР и другие мировые лидеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международные награды # Александр Лукашенко

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