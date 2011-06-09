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Российский «Каштан-М» - самое мощное оружие в мире, утверждают россияне

09 июня 2011 10:47
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Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан-М» предназначен для обороны кораблей от высокоточного оружия. Специалисты утверждают, что такого мощного оружия нет больше ни у кого в мире.

Это уникальная разработка российских оружейников – корабельный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан-М». Он легко может уничтожить управляемую авиабомбу, противокорабельную крылатую ракету, вертолет и даже самолет противника. Комплекс совмещает в себе сразу два вида оружия: это ракетные установки, которые поражают мишень на расстоянии 8-ми километров и многоствольные пушки, которые добьют цель на подходах к кораблю. Такую комбинацию еще не смогли повторить нигде в мире.

Саид Аминов, военный аналитик:
Такого комплекса, где совмещены и ракетный, и артиллерийский вариант вооружения, на Западе нет. Это уникальная разработка. Есть попытки создания сухопутных, но все равно так или иначе на Западе и в Европе практикуют либо артиллерийское малокалиберное зенитное вооружение, либо ракетное.

По задумке конструкторов, новый ракетно-артиллерийский комплекс должен был заменить на кораблях устаревшие артиллерийские установки. Их можно было модернизировать, но оружейники решили создать абсолютно новый комплекс. Первым делом заменили пушки: на «Каштане» их две, а не одна. Это увеличивает скорострельность в два раза. Только представьте, эти шестиствольные оружия могут выпустить по цели до 10 тысяч снарядов в минуту. Такими показателями не может похвастаться ни один зарубежный аналог.

Саид Аминов, военный аналитик:
Такой ураганный рой зенитного огня поражает и обеспечивает детонирование боевой части подлетающей крылатой ракеты, что обеспечивает не поражение бронированного корабля.

Основным оружием «Каштана» являются ракетные установки. Они стреляют осколочно-фугасными снарядами, которые могут поражать различные цели в воздухе и на берегу. Но главное, «Каштан» может уничтожать такие цели, как сверхзвуковые корабельные ракеты, которые несутся к противнику с невероятной скоростью – более 1000 километров в час. Поражать такие невероятные цели позволяет система управления огня.

Евгений Макарьев, главный конструктор ОАО «АК «Туламашзавод»:
Процесс работы «Каштана» полностью автоматизирован от момента захвата цели до момента поражения, т.е. система искусственного интеллекта определяет наиболее опасные цели, выбирая их по определенным параметрам: по дальности, скорости, направлению движения. Затем раздает эти цели по нескольким командным модулям.  Каждый боевой модуль решает свои задачи.

У «Каштана» так называемая интегрированная система управления. Комплекс одновременно фиксирует и сопровождает цель с помощью радиолокатора и тепловизионной оптической системы. Это позволяет следить за противником в любую погоду и точнее определять координаты приближающихся вражеских ракет.

Саид Аминов, военный аналитик:
Был внедрен круглосуточный оптический и радиолокационный канал, который обеспечивал как обнаружение подлетающих крылатых ракет, так и наведение зенитных ракет.

Система управления «Каштана» способна сама засечь противника на расстоянии 15-ти километров и выпустить по нему ракету. Причем компьютер может одновременно отслеживать 6 целей и уничтожать их по очереди.

Евгений Макарьев, главный конструктор ОАО «АК «Туламашзавод»:
Современный зенитно-воздушный бой настолько скоротечный, что человек просто не в состоянии быстро отреагировать на перемещение цели, следить за ней и вести управление. Здесь все выполняет автоматика и по-другому невозможно. Если нужно стрелять миной, если есть, конечно, время, то человек может спокойно навестись на цель и эту операцию выполнить.

Электроника проанализирует все вражеские объекты, вычислит их траекторию движения, скорость и определит, какая из приближающихся целей наиболее опасна. У «Каштана» есть еще одна уникальная возможность. Это автоматическая система перезарядки ракет. Всего в боекомплекте 32 управляемых снаряда. Из-под палубы выдвигаются сменные картриджи и заменяют уже использованные. Раньше это приходилось делать морякам вручную.

Евгений Макарьев, главный конструктор ОАО «АК «Туламашзавод»:
На это уходило несколько десятков минут, а сейчас перезарядка 8-ми ракет происходит в течение одной минуты. Это позволяет сократить время для перезарядки и отразить атаки, которые следуют одна за другой.

«Каштан-М» можно устанавливать и на относительно небольших судах. Это позволяет не перегружать суда другим противовоздушным оружием. Специалисты уверены, что корабль с «Каштаном» на палубе будет в полной безопасности. Это дает такому военному судну дополнительные преимущества.

Евгений Макарьев, главный конструктор ОАО «АК «Туламашзавод»:
Чем меньше ты ставишь на корабль, тем больше ты можешь установить на него другой целевой нагрузки. Поэтому применение «Каштана» позволяет сосредоточится на противокорабельном вооружении корабля: разместить там другие средства вооружения. По сути ПВО - это часть обеспечения живучести корабля. Он должен как-то нападать, реализовывать те цели, которые на него возложены.

Специалисты уверены, у «Каштана» большое будущее. Его можно и дальше модернизировать. На пробу будут устанавливать новые ракетные установки, которые могут поражать цели на дистанции до 20-ти километров.  Это примерно в два раза дальше, чем сейчас. Также предполагается, что «Каштан» будет выпускать по одной цели сразу две ракеты.

Нововведения помогут из оборонительного комплекса создать наступательный. Так «Каштан» впервые ступит на сушу.

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