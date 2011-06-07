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Концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России нуждается в корректировке

07 июня 2011 17:32
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Как будет дальше развиваться Союзное государство — перспективы альянса сегодня обсудили комиссии Парламентского собрания двух стран.

Один из главных вопросов — бюджет союзного государства, финансирование новых программ в области высоких технологий, космоса. В центре внимания и социальные аспекты.

Депутаты также считают, что назрела необходимость в новой Концепции безопасности Союзного государства. Предыдущая была разработана 12 лет назад и нуждается в корректировке.

Все предложения рассмотрят завтра на очередной сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Ванькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Изменились подходы, изменились угрозы и это, конечно же, должно найти отражение в новой Концепции. Например, информационная безопасность фактически не прописана, вопросы, связанные с сегодняшними угрозами нашего тысячелетия — такими как противодействие торговле людьми, вопросы, связанные с терроризмом.

Анатолий Локоть, депутат Государственной думы Российской Федерации:
Центральный вопрос — это выполнение союзных программ. И сегодня прежде всего делается упор на развитие новых технологий и в агрокомплексе, и в развитии космического сотрудничества, в радиоэлектронной отрасли, или программы ВТС — военно-технического сотрудничества.

# Белоруссия

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