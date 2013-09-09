Российские политологи: Действия «Уралкалия» - прямой удар по позициям белорусских производителей

Новости России. Недобросовестная конкуренция, обрушение рынка и, как следствие, - ущерб экономике. Мнения об афере Керимова-Баумгертнера и их тщательной стратегии по вытеснению конкурентов, высказываются уже третью неделю. Российские политологи не остаются в стороне.

Весьма странной и недружественной всю эту историю называет советник Президента России Сергей Глазьев и российский политолог Станислав Белковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Глазьев, советник Президента Российской Федерации:

Экономически, эта история выглядит весьма странно. Хозяева «Уралкалия» решили обрушить рынок. (Российский?) Да весь - мировой. Решили обрушить рынок. В торговой практике есть такая стратегия: если вы хотите выжать с рынка конкурентов, вы временно снижаете цены, конкуренты вылетают в трубу - банкротятся, а вы потом захватываете весь рынок и начинаете цены поднимать. Два-три года такой войны - и у вас весь рынок. Вы там что-то теряете во время военных действий, зато захватываете весь рынок, а потом отбиваете это на большем масштабе. Это называется недобросовестная конкуренция. Именно поэтому вводятся антидемпинговые пошлины, о которых мы говорили, чтобы такую практику пресекать. Поэтому то, что вы видели на рынке, это недобросовестные действия, которые повлекли за собой обрушение цен как на товарных рынках, так и самое важное для нашего финансового рынка, который сейчас волатилен, падение цен на акции. если говорить об экономических последствиях, то они сугубо негативные и для Беларуси, и для России, и для Пермской области. Поэтому то, что здесь происходит с экономической точки зрения, выглядит как пример крупномасштабного агрессивного действия с ущербом для всех окружающих.

Станисла Белковский, политолог (Россия):

Когда «Уралкалий» объявил о существенном снижении цен на свой товар, это был прямой удар по позициям белорусских производителей калия, которых давно склоняют к продаже активов российской стороне.