Российские депутаты единогласно проголосовали за разрешение использования российских вооруженных сил в Крыму

Новости Украины. Внимание стран мира приковано 1 марта к ситуации вокруг Украины. На фоне множества противоречивых заявлений и шагов ряда лидеров западных государств, а также части украинских политиков, верхняя палата парламента Российской Федерации 1 марта единогласно проголосовал за «разрешение использования российских вооруженных сил в Украине, в Автономной Республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». При этом, до нормализации, как показали последние события, действительно и по-настоящему далеко.

Напомним, долгий, масштабный политический кризис в Украине, по самому трагическому сценарию, пришел к недопустимому: открытому противостоянию и жертвам. Одновременно с этим страна столкнулась с вакуумом власти в совокупности с коллапсом экономики. На первый план выдвинулись откровенно радикальные силы.

Ряд политиков левого и центристского толка подверглись нападению, их дома и офисы партий были сожжены. Лишь 1 марта стычки, по данным местных СМИ, были отмечены в ряде регионов юго-востока страны, включая Донецк, Крым и Харьков.

В эти минуты приходят сообщения о сотне пострадавших.

Экстренное заседание по украинскому вопросу в ближайшие часы намерены провести и в Совете Безопасности ООН. Безопасность и стабильность — эти ценности назвали высшими ценностями для себя значительное число граждан Украины, наблюдателей, экспертов в этой стране и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.