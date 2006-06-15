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Российская авиация покажет все, на что способна

15 июня 2006 12:10
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Все рода авиации ВВС России будут участвовать в предстоящих совместных российско-белорусских учениях <Щит Союза-2006>. Об этом сообщил главнокомандующий ВВС генерал армии Владимир Михайлов. В начинающихся с 17 июня совместных учениях российская военная авиация будет представлена достаточно мощными силами и средствами - стратегической авиацией, фронтовыми бомбардировщиками, двумя ночными вертолетами Ми-28Н, модернизированным самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. "Главная задача - показать, что без авиации никто ничего сделать не сможет", - заявил главнокомандующий российскими ВВС.

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