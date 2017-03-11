Результаты выборов в Молодежную палату 5 созыва объявят 13 марта

Новости Беларуси. Избирательная компания в Молодежную палату 5 созыва при Минском городском совете депутатов вышла на финишную прямую.

11 марта, в единый день голосования, практически на 60 избирательных участках столичные школьники выбирали будущих парламентариев-сверстников.

Причем голосовать за кандидата могли исключительно участники сформированных от учреждений образования коллегий выборщиков – и это впервые.

Маргарита Козлова, кандидат в депутаты Молодежной палаты городского совета депутатов:

На самом деле идей очень много. Если я вдруг попаду в Палату, все зависит от того, в какой именно комиссии я буду работать. Обязательно должны быть акции по благоустройству, развитие туризма (развиваем туризм – развиваем и экономику).

Выборы в Палату проходили в три этапа: регистрация кандидата, пятидневное голосование в и нтернете и непосредственно сам день голосования. В прошлом созыве конкурс составил 5 человек на одно депутатское кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.