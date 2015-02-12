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Лидер ДНР Александр Захарченко: Надеюсь, этим шагом мы помогли самой Украине поменяться

12 февраля 2015 10:57
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Новости Беларуси. Стало известно, что контактная группа подписала документ «нормандской четверки». Об этом сообщили журналистам в комплексе «Дипсервис Холл».

Александр Захарченко, лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:
Мы подписали сегодня соглашение, которое, надеюсь, прекратит ведение боевых действий и позволит Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике заняться мирным строительством на благо нашего народа. Надеюсь, этим шагом мы помогли самой Украине поменяться, провести определенный ряд реформ.

Игорь Плотницкий, лидер самопровозглашенной Луганской Народной Республики:
Этот шанс дается Украине для того, чтобы поменять Конституцию, о чем, кстати, указано в этих документах, изменить свое отношение. На сегодняшний день, мы считаем, это большое достижение Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики для того, чтобы Украина поменялась. Поменялась цивилизованным путем, мирным путем, перестала убивать собственный народ, разрушать детские садики, больницы и другие социальные и жизнеобеспечивающие объекты.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Игорь Плотницкий # Александр Захарченко

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