Республиканский педсовет: какой быть белорусской школе, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести, тех кого он воспитывает

Новости Беларуси. Какой быть современной белорусской школе, роль учителя и конечная цель его работы, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести, тех кого воспитывает? Искать ответы на эти вопросы 24 августа пришлось самим учителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на Большой педсовет собрались около 1000 человек: это педагоги, директора школ, представители высшего руководства страны. Участие в дискуссии принял и Президент. У Александра Лукашенко подрастает сын-старшеклассник, поэтому глава государства как родитель тоже сталкивается с многими нюансами учебного процесса. И вот сегодня в формате открытого разговора без преувеличения решался вопрос: «По какому пути дальше будет развиваться белорусское образование?» Такой своеобразный открытий урок перед началом года. Если составить список самых обсуждаемых тем нынешнего лета, образование, безусловно, окажется в лидерах. Система оценки знаний, новые программы, учебники… Кто, как и чему будет учить подрастающее поколение? Если пользоваться привычными школьными оценками, поставить твердую «десятку» белорусской системе образования все еще нельзя. Новые учебники С первым звонком в образование придут и большие перемены. В 2017 году за парты по всей стране сядут около миллиона учащихся. Для 110 тысяч мальчишек и девчонок школьный звонок прозвенит впервые. Первоклашки получат новый букварь, среднее звено – обновленные учебники и программы. Эту задачу с неизвестными уже успешно решили учителя математики. В 2017 году в школьных портфелях появится почти 50 новых учебников. 39 из них будут готовы уже к 1 сентября. Полное обновление учебных изданий завершится в течение двух лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы считаете, что это лучшая книжка? Учитывая, что я не очень в алгебре уже на сегодняшний день, придется мне у вас уроки брать дополнительно по этой книжке. Но это уже окончательный для 7 класса учебник, по нему будем учиться? В зале педагогический совет в полном составе. 1000 человек, которые знают, умеют и хотят совершенствовать саму систему образования.

Ирина Фунтикова, воспитатель дошкольного учреждения (Минск):

Электронные образовательные ресурсы очень сейчас активно набирают оборот. Интересно было бы в своей практике использовать.

Геннадий Егоров, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома:

Как сказал Бенджамин Дизраэли, все великое сделано молодыми. И наша задача, прежде всего, создать тот базис, который позволит молодежи стремиться к тому, чтобы совершенствоваться. Реформирование образования Классическая методика преподавания, проверенные годами приемы. Белорусское образование – система во многом консервативная, за что и критиковали ее не раз. Но то самое «советское наследие», вопреки скептикам, сыграло нам на руку.

Александр Лукашенко:

Я категорически против какой-то ломки, даже реформирования в полном смысле этого слова системы образования. Я всегда выступал и выступаю за совершенствование того или иного процесса. Надо идти от жизни, решать те вопросы, которые ставит жизнь. Образование – настолько сложный процесс (и мы с вами знаем это не понаслышке), что взять и через колено что-то сломать, особенно в целом систему образования, и выстроить новую не получится. Жизнь показала, что я оказался прав. Посмотрите на те государства (особенно такие, как мы), которые попытались штурмом взять систему образования, выстроив некую новую. Они сегодня прямо говорят нам – и министр мне об этом докладывал, и вице-премьер – сломали старое, а новое в силу многих причин не создали. Более того, сломав старое, не унаследовали то доброе, что было в старой системе. Мы этим путем не пошли. Загруженность бумагами О проблеме лишней загруженности учителя бумагами говорили уже не раз. В 2016 году в школы Министерство даже отправило исчерпывающий список необходимых документов. Но перегибы в этом вопросе все еще случаются. Александр Лукашенко подчеркивает: учитель должен заниматься образованием и воспитанием, проживать жизнь своих подопечных вникать и в проблемы.

Александр Лукашенко:

Вспоминая, когда я был учеником: слушайте, самое страшное для меня было, когда в деревню приходил учитель. Он ходил по хатам! Классный руководитель бывал у своих учеников каждую неделю. Я вспоминаю те времена, когда мне пришлось бывать в школе. Директор жестоко с завучем спрашивали с учителя: «Когда ты был у своего ученика? Как он живет? Чем они занимается?» И я помню, как я драил этот пол, потому что матери некогда было этим заниматься. Как я оклеивал стены сначала газетой, потом обоями, чтобы выглядеть достойно перед своим учителем. Думаю, что это нам потерять нельзя: учитель должен жить той жизнью, которой живет его ученик. Везде это сегодня есть? Вопрос риторический. Мы же откровенно собрались с вами поговорить. Подумайте над этим, это о единстве процесса образования и воспитания – так нас учили всегда в вузах, и это правильно. Вы никак не сможете воспитывать своего подопечного, если вы не знаете, какой жизнью живет этот маленький человек. В будущем – новое поколение, которому мы передадим в руки то, что мы с вами создали – суверенную, независимую страну. Заработная плата Говорят, что хорошие учителя, как свечи – они сжигают себя, чтобы светить своим ученикам. Профессия штучная: сеять разумное, вечное способен далеко не каждый. А потому сильным специалистам нужно обеспечить достойный уровень жизни. Президент дал поручение почти вдовое за год увеличить заработную плату сотрудникам детских садов.

Александр Лукашенко:

Проблем, жалоб учителя, я не говорю о размерах зарплаты. Жалоб учителя на низкую заработную плату. В будущем году проблема должна быть снята. Не только потому, что я пришел к вам и об этом решить заявить – нет. Учитель и врач – это идеологическая, моральная основа нашего общества. Нет партий. Те молодежные организации, профсоюзы, общественные организации, которые сегодня существуют – их основу тоже составляет учитель и врач. Особенно местная интеллигенция, которая непосредственно работает с народом. Когда нам надо донести что-то до народа, мы это делаем через вас. Вы – главная опора в государстве, и мы не можем на том уровне заработной платы. Не везде, конечно. Есть и хорошие учебные заведения, где научились платить людям. Я лично это знаю. Но есть очень много проблем с заработной платой во многих организациях. Мы с вами договорились, это ваша персональная ответственность. Этот вопрос должен быть снят. Инновационные методики Век высоких технологий и большого объема информации диктует свои правила и образованию. Нужны новые подходы и инновационные методики. Но пока о педагогах-новаторах в Беларуси слышим не часто.

Александр Лукашенко:

Почему мы не слышим о современных учителях-новаторах? Где отечественные Макаренко, Сухомлинские, Шаталовы? Это упрек и вам, и властям тоже – тем, кто занимается образованием. Если бы это было востребовано, эти авторские методики обучения и воспитания, и они, будем прямо говорить, были бы оплачены как следует. Это самое лучшее, что может быть. Это важнее докторских и диссертантских, потому что это идет сразу от жизни. И это основано на тех жизненных реалиях, в которых живут учитель и ученик. И оно будет востребовано учительством, преподавателями. Вот эти новые методики обучения и воспитания. Если бы они были замечены, если бы была потребность в них, если бы мы поставили государству такую задачу, мы бы имели своих Сухомлинских, Макаренко своего, Шаталова. Но этого нет. Шестой школьный день Способность мыслить развивают воспитание и образование, процессы непрерывные и взаимосвязанные. Задача – воспитать гражданина, который будет ценить свою страну. В помощь система воспитательной работы. Площадка для творчества – шестой школьный день.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко:

Надо возрождать полноценную систему внеклассной работы. Мы с вами хорошо понимаем ее ценность. Мной неоднократно давались поручения наполнить шестой школьный день, усилить работу с семьей, приобщить детей к труду, активнее вовлекать их в занятия спортом. Сегодня, к сожалению, хвастаться нечем, но на эту тему я уже сказал министру: разговора больше не будет. Шестой день в неделю – это не выходной. Это – если хотите, скажу вам как учитель – чтобы ученика наклонить жизни. Сделать его здоровым человеком. Физкультуры мало, больше английским занимаемся. Это и правильно, язык надо знать. Трудового обучения один в старших классах или всего два в средних классах часа. Нынешний молодой человек, подросток не понимает, что такое электрическая розетка. Что такое электрическая лампочка. Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему вы сейчас не учите этому детей? И еще, вот военные люди здесь сидят. Нам скоро некого будет в армию призывать. Некого по состоянию здоровья: или дистрофики, или весом больше, чем я. 17-18 лет, это нормально? Это ненормально. Поэтому, дорогие мои, начинайте в этом плане работать. Необходимость профильного образования Одно из приложений педсовета – пересмотреть систему поступления в гимназии. Сегодня выбор профильного образования скорее амбиции родителей, а для вчерашнего ученика начальной школы – лишний стресс при сдаче экзаменов.

Александр Лукашенко:

У нас до сих пор считается весьма престижным учиться в гимназии. А я так не считаю. Мой младший сын, как вы знаете, учится в обыкновенной деревенской школе. И если кто-то думает, что если сын Президента там учится, так эту школу перевернули вверх дном – ничего подобного. В тех стенах, какая там была школа, какие там были кабинеты предметные и прочее – они такие и остались. И я жестоко за этим следил, чтобы потом не начались вот эти разговоры: «А, для сына специально школу создали». Я считаю, что там он получает нормальные знания. Многие мне рекомендуют, зовут некоторые руководители гимназий: «Да, пора Николая перевести в гимназию». А я считаю, что в обыкновенной деревенской средней школе можно получить хорошие знания. Все зависит от учителя, от преподавания, от ответственности руководства этой школы. Система профессионального образования Сегодня и Президент, и педагоги признаются: на пути реформирования делали ошибки. Но уберегли главное – систему профессионального образования.

Вера Шаповал, начальник отдела общего и среднего профессионального образования управления образования Брестского облисполкома:

Система профессионального образования, я считаю, это не только будущее страны, это будущее экономики. Поэтому ожидаем очень многого от Педагогического совета. И уверена, что наши ожидания будут оправданы. Недостатка в рабочих руках, как в других странах постсоветского пространства, у нас нет. Александр Лукашенко:

Мы всегда гордились нашей системой профподготовки молодежи. Я ею горжусь и сейчас. Я приводил публично однажды пример, когда на одном из заседаний глав государств СНГ подняли вопросы профтехобразования. С констатацией удручающих фактов: рабочих нет в стране, и падение катастрофическое. А некоторые обратились и к России, Путину (ну, как обычно): «Помогите подготовить рабочие специальности в профтехучилищах, хотя бы 1000-3000». На что Путин сказал: «К сожалению, и мы разрушили профтехобразование». И только в Беларуси сохранились все профтехучилища, которые когда-то были созданы. Переименованы они были – понятно, ради Бога. Но они были сохранены. И я знаю, что многого не хватает, но они есть. И дошло до того, что мы оказывали и еще до сих пор оказываем помощь в подготовке людей рабочих специальностей для других государств, в том числе и для России. Коснулись и вопросов высшей школы. Необходимо вернуться к профильности вузов, убрать дублирующие специальности. Сегодня, например, 28 учреждений высшего образования готовят экономистов, 17 – юристов. Замена выпускных экзаменов на комплексный тест Говорили и о необходимости совершенствования оценок итоговых знаний ребят. Концепция – заменить выпускные экзамены на комплексный тест.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Современной формой, позволяющие объективно оценить уровень знаний ученика, может выступить комплексный общеобразовательный тест. Это, соответственно, повлечет за собой изменения в выпускных экзаменах за 9 класс. В концептуальных подходах предлагается изменение независимой аттестации выпускников базовой школы. Полученные отметки должны дать объективный ответ на вопрос: «Какую траекторию дальнейшего обучения следует выбирать ученику?» 5-балльная и 10-балльная системы На педсовете обсуждали новые вызовы и старые проблемы. Формат «открытого микрофона» – возможность поделиться опытом и мнениями.

Сергей Пузиков, начальник отдела образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома:

Очень живо обсуждали вопрос обратного перехода на 5-балльную систему. Но все-таки большинство педагогов против возвращения назад, потому что это действительно шаг назад. И сегодня, наверное, не стоит возвращаться: потом, может быть, придется все восстанавливать в обратном направлении.

Наталья Кульченко, проректор по учебной работе Могилевского областного института развития образования:

Педагогам ближе 10 баллов, потому что это большая возможность оценить знания, умения ребенка. Как-то шире возможности, привыкли, апробирована эта методика. Наверное, только ленивый не вступал этим летом в спор по поводу системы оценки знаний: так 5 или 10?

Участник Республиканского педагогического совета:

Для меня, как человека, учившегося при 5-балльной системе, проходившего педагогическую практику при 5-балльной системе, работающему сейчас при 10-балльной системе, наверное, не составил бы труда этот переход. Но нужно помнить о том, что мы сейчас, имеем достаточно большое количество молодых педагогов, которые учились уже при 10-балльной системе и работают сейчас. Возможно, для них будут трудности и сложности перехода. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решение надо принимать тогда, когда оно назрело. Этот вопрос не имеет критической массы. Он не назрел для того, чтобы здесь принимать какие-то решения. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, я как оцениваю: беру дневник, смотрю – 9 баллов. Я говрю: «Ну что, 9 баллов, не 10». А в уме начинаю переводить на 5-балльную систему, потому что я учился, я учил детей, в вузах там и так далее по 5-балльной системе. И что понять, что такое 9 баллов у ребенка, я начинаю переводить на ту систему. Это 4 с плюсом или 5. А наблюдая за ребенком, я понимаю, что у него нет этой вот системы координат перевода 10-балльной системы на 5-балльную. Он уже на 5-балльную систему не переводит. И многие, как вы сказали уже, наши педагоги тоже учились на 10-балльной системе в школе, а если не в школе, то в ВУЗе точно. Так? Поэтому они уже тоже приспособились к этому. Дело в эффективности той или иной системы. Поэтому я считаю, что вопрос о возвращении к 5-балльной системе или вопрос оставления 10-балльной системы несколько преувеличен. В данном случае не имеет критической массы для того, чтобы нужно было бы принимать решение. Поживем – увидим. Тот самый «открытый микрофон» не пустовал ни минуты, педагоги использовали возможность поговорить о главном с Президентом. Ведь именно в обсуждении и приходят самые верные решения. Александр Лукашенко:

Надо вернуться к тому, как это у нас было, был у студентов третий семестр, а у нас в школе мы работали на приусадебных участках своих. Мы обязаны были летом отработать. Три недели или месяц, мы должны были обязательно трудовое обучение, практику проходили. Не везде это есть. Во и доработали, что дети на селе не то что корову от быка, козу от коровы отличить не могут. Это же катастрофа! Я вам даже больше скажу, иногда идешь, расстроишься, и я сам публично говорю: «Боже мой, кому страну оставить! Кому страну оставить, корову от козы отличить не можете». Это большая проблема. Идеи и предложения «разлетятся» по всем областям Беларуси – участники сегодня разъедутся по своим учебным заведениям. Что-то из озвученного нужно еще обсуждать и дорабатывать, другие подходы будут актуальны уже 1 сентября.

Лариса Ковалевская, учитель Минского государственного областного лицея:

Меня, честно говоря, волновал вопрос о профильном обучении. И вот как раз сегодня он прозвучал, и это было очень приятно услышать, что обратили внимание именно на этот вопрос.