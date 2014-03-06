Референдум о будущем Крыма перенесли на 16 марта

Новости Украины. В Украине сохраняется напряженная обстановка. На фоне ряда резких заявлений политиков в Киеве и высокой вероятности принятия жестких ограничительных мер в экономике в некоторых восточных регионах страны принято решение о проведении различного рода референдумов о будущем этих территорий. В частности, автономной Республике Крым голосование парламентом назначено на 16 марта.

Тем временем продолжаются консультации по ситуации в Украине на уровнях различных международных структур. Так, в Париже прошло заседание совета НАТО-Россия.

А 6 марта для обсуждения украинского вопроса в Брюсселе на экстренный саммит соберутся главы стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине сложная политическая и социальная ситуация может стать фактически неразрешимой из-за экономики. Как сообщили 6 марта местные СМИ, правительство готовит документ о резком урезании трат бюджета в самом скором времени. Так, по данным изданий Украины, пенсии за март могут быть урезаны наполовину. Кроме того, планируется убрать ряд преференций и налоговых льгот, а также снизить размер различных социальных выплат.

На этом фоне в восточных и южных регионах, и без того обеспокоенных законотворческой и иной активностью Киева, ширится протестное движение. Сразу в нескольких городах в данный момент идут акции за проведения референдумов по вопросу будущего этих территорий.

При этом международные контакты, направленные на нормализацию ситуации, пока, в лучшем случае, безрезультатны. А часть решений, прежде всего стран ЕС и США, вроде заявлений о введении санкций, и вовсе носят открыто контрпродуктивный характер. Впрочем, дипломатические усилия сторон на разных уровнях активно продолжаются.