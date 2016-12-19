Расширение взаимной торговли и создание совместных производств: Беларусь и Малайзия углубляют сотрудничество

Новости Беларуси. Беларусь и Малайзия должны развивать не только политические, но и экономические связи. Об этом заявил Александр Лукашенко 19 декабря во время встречи со спикером Палаты представителей парламента этого государства. Расширять взаимную торговлю стороны намерены, несмотря на внушительное расстояние: между Минском и Куала-Лумпуром почти 9 тысяч километров. К этому моменту взаимный товарооборот превышает 130 миллионов долларов. И это, явно, не предел взаимных возможностей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Экзотическая природа, шопинг и небоскребы. Башни Петронас в Куала-Лумпур входят в десятку самых высоких зданий мира. 88 этажей, 452 метра. А малазийский остров Сипадан называют одним из лучших мест для дайвинга на планете. Впрочем, Минск и Куала-Лумпур связывают не только туристические маршруты. Отношения прочные и потенциал огромный. Так что торговый оборот, превысивший 130 миллионов долларов, – это лишь начало пути. Экономического, а вместе с тем, и политического. Когда общий язык находят государственные деятели, бизнесу намного проще выполнять свои задачи. Президент Беларуси 19 декабря встретился со спикером малазийского парламента Пандикаром Амином Мулиа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы давно ждали приезда высокого гостя, который бы представил здесь Малайзию. У нас установились добрые отношения с вашей страной. Несмотря на географическую дальность вашего государства, мы имеем достаточно высокий товарооборот. Единственный недостаток, что слишком узка номенклатура этого товарооборота. И в ближайшее время нам предстоит заняться именно этим вопросом. Думаю, что ваш визит явится как раз значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие, особенно взаимодействие между парламентами. Я считаю, что в современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет большую роль. И вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество. Потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы так же не имеем абсолютно никаких претензий к вам, так же не будем обуславливать наши отношения некими пунктами нашей программы. Мы готовы продолжать наше сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился.

Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии:

Я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием на белорусской земле. Сегодня мы уже подписали меморандум о сотрудничестве с белорусскими коллегами. И хотел бы заверить вас, что мы как законотворцы будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами наших стран.

Сегодня белорусский экспорт в Малайзию на 99% – калийные удобрения. А между тем, эта страна очень нуждается в электронике, нефтепродуктах, транспорте, сельскохозяйственной технике. В общем, многое из малазийских импортных статей Беларусь вполне может предложить. Взять, к примеру, тракторы. Первый «Беларус» отправился в эту азиатскую страну еще в 1968 году. Но сегодня сотрудничеству требуется перезагрузка.

Дмитрий Счастный, заместитель директора маркетинг-центра по работе на рынках дальнего зарубежья Минского тракторного завода:

Малазийский рынок для нас интересный. Мы пытались на него поставлять технику. Были пробные поставки. У нас есть для них что предложить. Большое количество техники. 120 вариантов, модификаций: с кондиционером, без кабины, с кабиной, по мощности и по комплектации.

МТЗ, БелАЗ, авиационный ремонтный завод. Промышленность. В том числе военпром. Общие темы для разговоров. Не только торговля, но и совместные производства. Разумеется, туризм. Кстати, белорусам в Малайзию виза не нужна. Сейчас идет работа над тем, чтобы гости из этой страны приезжали к нам тоже без виз. А вот еще одно очень перспективное направление. Образование. Студенты из Малайзии часто приезжают в российские вузы. Особенно за медицинскими дипломами. О престиже белорусских университетов, о качестве нашего здравоохранения наслышаны. Но пока – парадокс – у нас учится лишь один малазийский студент.

Серьезный и, как полагает профессии, собранный, врачом Махеш мечтал стать еще с детства. Получать медицинское образование именно в Беларуси посоветовал друг его отца, также доктор. Аргументы: спокойная страна и качественное обучение. И вот – шестой курс. Сегодня, когда до диплома осталось всего-то полгода, будущий терапевт признается: учеба оправдала все ожидания. Готов рекомендовать наше образование у себя на родине.

Махеш Мутуирулан, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Качество образования хорошее. По стоимости не так дорого. Мне кажется. Я сделал правильный выбор. У нас есть практика. Мы можем общаться с пациентами в больнице.

О подготовке кадров разговор шел в Совете Республики – верхней палате белорусского парламента. Беларусь и Малайзия прорабатывают несколько соглашений между вузами.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы приветствуем ваш визит как хороший знак в поступательном развитии наших двусторонних отношений. Вы и ваши делегации могут быть уверены в том, что договоренности, которых вы достигли с Палатой представителей, с господином Андрейченко, также будут реализовываться и силами белорусского сената, Совета Республики, в полном объеме. И мы будем создавать необходимые комфортные условия для реализации достигнутых договоренностей.

Малайзия может предложить нам не только незабываемый отдых, но еще каучук, изделия из резины, нефть, пальмовое масло, текстиль. Для того чтобы углубить сотрудничество двух стран, нужно, в том числе, доработать договорно-правовую базу. Об укреплении межпарламентского сотрудничества говорили сегодня и с главой нашей нижней палаты. Экскурсия в Овальном зале, обмен подарками, переговоры, и подписание меморандума.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы считаем, что на сегодняшний день у нас есть необходимые основы для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгво-экономические отношения, развивать сотрудничество в области культуры, науки образования, здравоохранения, потому что на сегодняшний день у нас имеется огромный нереализованный потнециал

В программе визита парламентской делегации Малайзии – посещение белорусских предприятий, достопримечательностей, переговоры с правительством. Все это позволит определить конкретные направления для развития отношений. В настоящее время прорабатывается визит в Куала-Лумпур белорусского Президента.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь