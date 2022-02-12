Ради сохранения мира на планете. Депутат Мицкевич выступил в Генассамблее Латиноамериканского парламента

Новости Беларуси. Делегация Национального собрания Беларуси участвует в Генассамблее Латиноамериканского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе обсуждения – война вакцин, пандемия, геополитика и соблюдение международного права.

На заседании с докладом выступил и руководитель белорусской делегации. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич затронул темы Великой Отечественной войны, защиты исторической правды ради сохранения мира на планете. Представители ряда национальных делегаций выразили солидарность с народом Беларуси, готовность вместе противостоять политике диктата, двойных стандартов и санкций. Особый интерес латиноамериканские коллеги проявили к экономическим возможностям Беларуси.