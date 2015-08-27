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Рабочая подгруппа по Украине в Минске не может прийти к консенсусу в вопросе отвода вооружений в Донбассе

27 августа 2015 10:15
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Новости Беларуси. Рабочая подгруппа по Украине в Минске не может прийти к консенсусу в вопросе отвода вооружений в Донбассе. Об этом сообщают информ-агентсва со ссылкой на источник в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы.

Документ об отводе вооружений калибра менее 100 мм в Донбассе не удается согласовать из-за отсутствия консенсуса по нескольким спорным участкам вдоль линии соприкосновения.

Подгруппа 27 августа продолжает работу в «Президент-отеле» в закрытом режиме. Накануне в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, по итогам которой было принято решение продолжить работу подгруппы по безопасности сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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