Руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ: Наша роль не предполагает вмешательства в избирательный процесс

Новости Беларуси. Не мешать, а лишь следить. Глава наблюдательной миссии ОБСЕ Жак Фор подчеркнул, что работа экспертов во время президентской кампании в Беларуси никоим образом не предполагает вмешательства в избирательный процесс.

Вместе с французским дипломатом в Минск уже прибыли 11 специалистов из 10 стран, которые относятся к региону ОБСЕ. А в следующий понедельник к ним присоединятся еще 36 наблюдателей из 16 стран. Всего же следить за ходом голосования будут более 400 международных экспертов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о роли наблюдателей и главных выборах в стране в целом расскажет подробнее.

Несмотря на пасмурную погоду, на лицах представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ ни облачка. Даже к Центризбиркому наблюдатели прибыли, наблюдая за центром Минска не из окна автомобиля, а прогулявшись пешком. В руках главы миссии господина Фора — прозрачная папка с документами. Как аргумент: разговор будет открытым и четким. А на одном из экспертов — джинсы, словно намекающие на дружеский настрой перед встречей в ЦИКе.

Эксперт миссии БДИПЧ ОБСЕ:

Я очень рад, что мы приехали в Минск и начинаем работу в вашей стране.

В Центризбирком наблюдатели зашли за 8 минут до начала запланированной встречи с Лидией Ермошиной. А вот образование участковых комиссий для работы на президентских выборах завершилось точно по графику — сегодня. В их составе более 70 тысяч человек.

Валерий Совко, председатель Гродненской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Анализируя подходы исполнительных комитетов, могу сказать, что в основном люди подбираются опытные, имеющие практический опыт работы в комиссиях прошлых лет. Люди, представляющие широкую общественность.

В течение трех дней должны состояться первые заседания участковых комиссий, на которых пройдут своего рода мини-выборы. Нужно будет определиться с главами комиссий и их заместителями. После чего избирательная кампания выйдет на новый этап — проверки списков избирателей.

Наталья Юргелевич, начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Московского района Минска:

Конечно, мы сами понимаем, что сейчас мы списки председателям участковых комиссий отдаем, но еще могут произойти какие-то изменения до 11 октября. Поэтому председатели участковых комиссий будут их уточнять.

В одном из районов Минска для списков избирателей одного стола не хватило и близко — благодаря новостройкам участков для голосования стало на два больше. Чтобы не проглядеть ни одну фамилию, специалисты больше месяца сверяли, пересматривали и снова сверяли, не появились ли в последний момент новоселы.

Не столь масштабным, но все же очень внушительным списком наблюдателей на грядущих президентских выборах может похвастаться и миссия БДИПЧ ОБСЕ. Более 400 человек будут работать и до начала, и в день голосования. Причем экспертов рассредоточат по всем регионам Беларуси. Не только об этом в весьма приподнятом настроении представители миссии рассказали во время общения с прессой. Жак Фор даже выучил на русском нетипичную, но очень подходящую к случаю фразу!

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларуси:

Спасибо за вопрос!

Наблюдатели будут следить за регистрацией кандидатов и избирателей, агитацией, разрешением спорных ситуаций, связанных с выборами, а также мониторить работу СМИ во время кампании. По словам главы миссии БДИПЧ ОБСЕ, итоговый отчет опубликуют через восемь недель после выборов Президента Беларуси.

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларуси:

Наша роль заключается в том, чтобы осуществлять наблюдение и предоставить практическое освещение результатов этого наблюдения. Очень важно подчеркнуть, что наша роль никоим образом не предполагает никакого вмешательства в избирательный процесс.

И все же, отвечая на вопросы журналистов, наблюдатели явно немного волновались: открытыми оказались почти все бутылки с водой на столах выступающих. Зато у Ирины Бернацкой никаких переживаний! Дама уже опытный член участковой комиссии. Говорит, даже домашние привыкли.

Ирина Бернацкая, член участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь (Гродно):

Мои родственники, семья с пониманием относятся. Естественно, мы уже не смотрим на наш график, на переработку времени. Нет, это уже внутри, что ты обязан, что это твой долг. И никто тебя не заставляет.

Участковые комиссии образованы, сейчас проходят проверку подписи, отданные за потенциальных кандидатов. 100-тысячный рубеж пока преодолели 5 человек.

Впереди еще не один этап кампании, но, конечно, грядущие выборы и для наблюдателей, и для избирателей, и для нашей героини Ирины Бернацкой пройдут со своими изюминками и непременно своими акцентами.