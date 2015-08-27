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Участковые избирательные комиссии по выборам Президента Беларуси образованы в России на четырех участках для голосования

27 августа 2015 07:32
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Новости России. Участковые избирательные комиссии по выборам Президента Беларуси образованы в России на четырех участках для голосования.

Отдать голос за своего кандидата будет возможно в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Проголосовать в России могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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