Новости России. Участковые избирательные комиссии по выборам Президента Беларуси образованы в России на четырех участках для голосования.

Отдать голос за своего кандидата будет возможно в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Проголосовать в России могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.