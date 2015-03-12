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Пути решения нагорно-карабахского конфликта обсудят в Минске 12 марта

12 марта 2015 10:37
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Новости Беларуси. В Минске проходит трехдневный визит сопредседателей Минской группы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Буквально через несколько часов запланирована встреча главы внешнеполитического ведомства нашей страны с послами Франции, России, США, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту.

Стороны обсудят возможный вклад, в том числе Беларуси, в урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
В ходе встреч планируется обсудить актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также возможный вклад Беларуси в этот процесс. Государствами-сопредседателями группы являются Россия, США и Франция. Ее членами: Беларусь, как страна, в которой в соответствии с решениями ОБСЕ должна пройти мирная конференция по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, также Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция.   

Напомним, конфликт между двумя южно-кавказскими странами длится не одно десятилетие. Все это время Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов —  это 20 процентов территории Азербайджана — находятся под влиянием вооруженных сил Армении. Под эгидой Минской группы ОБСЕ в мае 94-го года стороны уже достигли режима прекращения огня. Однако конфликт не исчерпан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Дмитрий Мирончик # Война в Нагорном Карабахе

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