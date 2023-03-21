«Ужесточение контроля идёт по всем линиям». В России готовы противостоять террористам?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Здесь в устах Александра Григорьевича прозвучала речь с оценкой так называемых консервов притаившихся, которые, грубо говоря, ждут. Возможно, имеют схроны, связь зашифрованную, которая инициирует их действия. Что касается России, да, действительно, у нас многонациональная страна, раскачать и хоть что-то устроить можно только изнутри, потому что по большому счету угрозы купируются, которые находятся сейчас в Украине, в этом квазигосударстве. Мы знаем, что спецслужбы участвовали в подготовке в 73-м отдельном центре подготовки морских диверсантов в Очакове. Мы также прекрасно понимаем, кто готовил снайперов на Яворском полигоне, это были американцы. Мы знаем, кто готовил в Урзуфе, там были и канадские специалисты. Мы знаем, что Raytheon Technologies участвовало в переоборудовании бортовой навигации «Стрижа» Ту-141, который осуществил попытку террористической атаки на наш аэродром. Мы знаем, что вашего диверсанта, которого вы поймали, его тоже готовили на территории Украины, но готовили специалисты ЦРУ. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому то, что происходит сейчас в России, ужесточение контроля идет по всем линиям.

Что касается взаимодействия со спецслужбами других стран, то всю информацию наших спецслужб я не знаю. Но я вижу, что у нас все спокойно, все работает, взаимодействие идет. Когда мы столкнулись с этой экзистенциальной угрозой, мы весь масштаб поняли этой угрозы. Только тогда, когда мы туда упредительно пришли и все это увидели, что там готовилось и кто там есть. И это не только специалисты Raytheon Technologies и других компаний, которые туда поставляют дальнобойные оперативно-тактические ракеты, еще и сами суицидалы, которые захватили власть в Киеве. Это абсолютно суицидные люди, которые губят свой народ, они говорят форсировать Днепр, идти на Крым, они держат Бахмут, Артемовск, просто уничтожают огневым контролем. Все провизии, смены боекомплектов и ротации, то есть люди просто толкают свой народ в такое пекло, что уже не останется мужчин. Вот что происходит. Поэтому, столкнувшись с такой угрозой, мы должны взаимодействовать. А уровень стратегического доверия между нашими странами сейчас на такой планке находится, что такого никогда не было.

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