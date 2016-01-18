Проверка боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси: на льду Немана организована переправа для техники

Новости Беларуси. На скованном льдом Немане организовали надежную переправу. По ней реку преодолела бронированная техника. В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности.

Мостовая переправа была наведена в кратчайшие сроки. Для этого было задействовано сразу несколько подразделений инженерных войск. Их действия лично контролировали Министр обороны и начальник Генштаба Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Переправа оборудовалась в сложных ледовых условиях при отрицательных температурах, при глубоком снеге и непогоде. Используется способ наводки моста натяжкой на существующий лед. При этом устраивалась майна так называемая, то есть поверхность воды освобождалась ото льда. Это создает, конечно же, дополнительные трудности.

Боевые соединения совершают марши в назначенные районы и проводят боевые стрельбы. Во время проверки особое внимание уделяется готовности вооружения и специальной техники к применению в различных условиях, в том числе при низких температурах.