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Противодействие терроризму и использование оружия массового поражения: что обсудят на саммите ОДКБ в Минске

30 ноября 2017 07:52
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Новости Беларуси. День большой политики в Минске. Во Дворце Независимости 30 ноября соберутся лидеры стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Военно-политический союз объединяет Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Таджикистан и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На саммите обсудят вопросы противодействия терроризму, киберпреступности и использования оружия массового поражения.

Накануне в Минск прибыл президент Кыргызстана. Еще вчера начался официальный визит в Беларусь лидера Казахстана. Остальные участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ должны прилететь в Минск в первой половине дня.

На саммите подведут итоги белорусского председательства в ОДКБ в нынешнем году. По результатам форума планируется принять ряд решений по различным направлениям деятельности организации. Президенты обсудят основные проблемы обстановки в мире и дальнейшее развитие военно-политического союза, как организации, обеспечивающей безопасность в регионе.

# ОДКБ

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