Новая страница в отношениях: Беларусь и Казахстан создадут более мощную торгово-экономическую базу

Новости Беларуси. Акцент на инновации и высокие технологии. Беларусь и Казахстан начинают новый этап сотрудничества. Об этом сегодня по итогам официальных переговоров с Президентом Казахстана заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Минске во Дворце Независимости. Особенностью встречи стало обсуждение взаимодействия в it-сфере. По словам главы белорусского лидера, наша страна уже производит солидный объем программного обеспечения для многих зарубежных партнеров и готова к кооперации и обмену опытом с Казахстаном. В центре внимания также перспективные проекты в нефтехимии, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике.

Партнёры, друзья, союзники. Беларусь и Казахстан дружат вот уже 25 лет. Крупный юбилей. За это время связали и совместные проекты, и общие взгляды в рамках интеграционных объединений.

Даже у флагов двух государств есть что-то общее. Вертикальные орнаменты будто безмолвно подтверждают: хоть каждый из партнёров и отстаивает свои национальные интересы, тем не менее? Идём и развиваемся в одном направлении.

Нас разделяет почти 5 тысяч километров и трёхчасовая разница во времени. Но помехой они уж точно не стали. Последний раз два лидера встречались летом, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Теперь минская встреча.

Дружим 25 лет, как раз с 1991 этого страной руководит Нурсулстан Назарбаев. А ведь хорошие личные отношения во многом определяют дружбу экономическую. Вот и лидеры Беларуси и Казахстана ни дружеских, ни экономических симпатий друг к другу не скрывают. Понятно это по тёплому приёму. Прошёл он прямо в холле Дворца. Да и как иначе. Казахские гости – потом пошутят журналисты – привезли с собой в Минск снег. Прямо из резко континентального местного климата и самой холодной столицы мира после монгольского Улан-Батора.

Обсуждение торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации. Все эти вопросы два лидера ещё обсудят. А пока традиционное фото двух коллег и друзей. Эти кадры уже сегодня облетят центральные СМИ.

Горно-степная держава, а ещё обладательница всей таблицы Менделеева, занимает шестое место в мировом рейтинге государств богатых на полезные ископаемые. Развита здесь горнодобывающая промышленность. С техникой помогает Беларусь. В индустриально-аграрном государстве особенно любят и наши сельхозмашины. Только за 8 месяцев этого года в Казахстан поставили больше 1300 тракторов. До конца года ещё 3000 сменят прописку.

В общем белорусский экспорт предельно широк: от молока до седельных тягачей. По его объему Казахстан является третьим среди стран СНГ. По итогам 9 месяцев нынешнего года двусторонний товарооборот составил 485 миллионов долларов. Динамика положительная. Её важно сохранить, а потом и улучшить, – отметят оба лидера во время встречи в узком составе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то мы начинаем преодолевать спад в наших торгово-эконмических отношениях. Я думаю, что наш сегодняшний визит как раз послужит тому, чтобы мы смогли нарастить товарооборот. У нас для этого есть все: наши специалисты, члены правительства, которые здесь присутствуют, предложат нам варианты. Хорошие наработки есть. Я думаю, если мы согласимся с этими предложениями, это будет значительный шаг вперед в создании более мощной торгово-экономической базы наших отношений.

Что касается политики и дипломатии, я вообще об этом не говорю, потому что у нас полное совпадение взглядов. Мы поддерживаем везде и всегда друг друга. Мы самые близкие государства. Я вчера, принимая уезжающего посла Казахстана, который очень много сделал для развития отношений, благодарил и говорил о том, что ближе, чем три государства, которые создали Евразийский экономический союз, сегодня вообще на планете нет. И мы должны эту дружбу и наше сотрудничество укреплять, подводя под них мощную экономическую базу. Мы к этому готовы.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

К тому же у нас барьеров нет. Проезды нормальные, хотя есть кое-какие нюансы. Но в целом позволяют очень хорошо торговать. Смотрите, создали мы мультимодальный транспортный коридор. 136 тысяч контейнеров через Казахстан из Китая, Европы и назад. Это огромные деньги наши транспортники зарабатывают на этом.

За созданием тех самых новых мультимодальных транспортных коридоров – будущее. И это не пустые слова. Особенно в быстро развивающемся современном мире. Цифровая логистика может стать локомотивом для экономик стран ЕАЭС. В Беларуси уже стартовала инициатива по формированию цифровых транспортных коридоров. Они обеспечат возможность отслеживать груз в реальном времени и без каких-либо территориальных, технических и правовых ограничений. Разговор о цифровом будущем продолжится и на расширенном заседании. Беларусь и Казахстан готовы к кооперации в области построения цифровой экономики. Белорусские it-компании известны во всём мире. Открыт к сотрудничеству и наш парк высоких технологий.

Александр Лукашенко:

Мы готовы обмениваться теми технологиями, которые наработаны в Беларуси. Мир уходит в эпоху цифрового будущего. И здесь нам есть что предложить нашим казахстанским братьям. За короткий промежуток времени наши специалисты обеспечили качественный рывок страны в IT-cфере и вышли на глобальный уровень. Представители Казахстана уже побывали в Парке и смогли ознакомиться с белорусским программным обеспечением.

Полагаю, что мы недостаточно используем потенциал научно-технических связей. Считаю важным развитие партнерства с Казахстаном в космической сфере. Например, по таким направлениям как дистанционное зондирование земли, научно-космические исследования, космическая связь. Беларусь готова поделиться серьёзными наработками по беспилотным летательным аппаратам. Не только организовать поставки, но и передать технологии их производства.

Тем временем промышленная кооперация на должном уровне. Сегодня действуют несколько совместных сборочных производств: карьерной и шахтной техники, тракторов и комбайнов. Уровень локализации готовы увеличить. Ведь это дополнительные рабочие места. Особый интерес для Казахстана представляет наш опыт ведения сельского хозяйства.

Так, к примеру, казахские партнёры уже обращались с просьбой: помочь с выращиванием сахарной свёклы. В своё время южные регионы Казахстана в больших объёмах выращивали эту культуру. А точнее Алматинская и Жамбылская области. В последние годы эту культуру в Казахстане начали терять. Белорусский опыт может пригодиться.

А ещё медицина. В 2011-ом году белорусские врачи помогли провести казахским коллегам одну из сложнейших операций по пересадке печени. Благодаря ей в Казахстане случился своеобразный трансплантационный бум. Для Казахстана мы интересны высококвалифицированными кадрами, технической базой, умением работать на западных рынках.

Нурсултан Назарбаев:

Между нами нет никаких политических и экономических или других разногласий, проблем. Это открывает путь шире ещё работать нам вместе. Благодаря тому. Что сделали вы и мы вместе, сейчас в Казахстане, чего не было раньше, работает 260 совместных предприятий. 6 крупных узловых сборок белорусской техники на нашей территории. Мы говорили сегодня о совместном создании новых предприятий сельхозтехники для уборки зерна. Это очень хорошее предложение, я его поддерживаю.

Итог переговоров – портфель подписанных соглашений. О кооперации, сотрудничестве в области СМИ, сфере физической культуры и спорта, о диалоге Академии наук. Главный документ – договор о социально-экономическом сотрудничестве. Вплоть до 2026 года он закрепит перспективные отношения и откроет новые «двери».

А ведь перспективы огромные. Диалог в нефтяной сфере, объёмы сборки техники намерены расширять. Даже хотим внедрить в Казахстане автоматизированную систему оплаты и контроля проезда на основе разработок белорусского холдинга. Во время общения с журналистами оба лидера подчеркнут: встреча прошла в традиционно тёплой и доброй атмосфере.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно поддерживаю заявление Нурсултана Абишевича о том, что нынешний уровень товарооборота между нашими странами не достаточен, он не соответствует потенциалу наших государств. Я абсолютно поддерживаю его предложение проверить конкретные группы товаров, посмотреть, откуда идёт в Казахстан и в Беларусь импорт. И сможем ли мы этот импорт заместить в двух странах. Мы стремимся к тому, чтобы мы снова поднялись до уровня свыше миллиарда долларов товарооборота, как это уже когда-то было – в 2014 году.

Особенно приятно отметить, что этот визит дал новый этап двустороннего сотрудничества, отличительными чертами которого станет взаимопроникновение капиталов с упором на инновации и высокие технологии. Это особенность нашей сегодняшней встречи – высочайшие технологии, завтрашний день, а мы с Казахстаном готовы работать на этот день, и мы устремлены в будущее. Перспективным видится развитие совместных it-технологий. Беларусь уже производит солидный объём программного обеспечения для многих стран и готова к кооперации, обмену опытом с нашими казахстанскими братьями.

Нурсултан Назарбаев:

Одной из крупных программ, которые мы осуществляем – первое – это индустриально-инновационное развитие Казахстана. Мы за 5 лет ввели 1200 новых предприятий. И вторая программа – это инфраструктурные программы, поэтому мы построили за 2 года 2500 километров железной дороги – от китайской границы до границы России и до Каспийского моря и 4 тысячи автомобильных современных дорог – этим самым открыли возможности и для белорусских перевозчиков. Сегодня мы говорили о том, что контейнеры из Тихого океана через Беларусь уже проходят сотнями, тысячами, и дают возможность заработать вашим железнодорожникам и транспортникам. К примеру, за последние 6 лет такие перевозки увеличились в сто раз между нашими странами.