В Палате представителей готовятся к открытию следующей сессии

Новости Беларуси. Заседание Совета Палаты представителей состоится сегодня, 18 сентября. Ключевой вопрос – проект повестки дня X сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси VII созыва, которая откроется 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная работа парламента – законотворчество. На это ориентирует депутатов Александр Лукашенко. Речь об этом шла и в ходе встречи Президента с председателем Палаты представителей.

«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко.

За время работы IX сессии принято 112 законопроектов. Серьезно обновлено законодательство, которое гарантирует национальную безопасность. Полностью новый закон «О народном ополчении». Изменения и дополнения внесены в Уголовный кодекс. Жестче стала ответственность за терроризм, вплоть до смертной казни. Решение необходимое и своевременное, ведь коллективный Запад не отказывается от попыток подорвать ситуацию в Беларуси, а значит, следует оставаться готовыми противостоять этим угрозам.