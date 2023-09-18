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В Палате представителей готовятся к открытию следующей сессии

18 сентября 2023 07:07
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Новости Беларуси. Заседание Совета Палаты представителей состоится сегодня, 18 сентября. Ключевой вопрос – проект повестки дня X сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси VII созыва, которая откроется 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей готовятся к открытию следующей сессии-1

Главная работа парламента – законотворчество. На это ориентирует депутатов Александр Лукашенко. Речь об этом шла и в ходе встречи Президента с председателем Палаты представителей.

«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко.

За время работы IX сессии принято 112 законопроектов. Серьезно обновлено законодательство, которое гарантирует национальную безопасность. Полностью новый закон «О народном ополчении». Изменения и дополнения внесены в Уголовный кодекс. Жестче стала ответственность за терроризм, вплоть до смертной казни. Решение необходимое и своевременное, ведь коллективный Запад не отказывается от попыток подорвать ситуацию в Беларуси, а значит, следует оставаться готовыми противостоять этим угрозам.

В Палате представителей готовятся к открытию следующей сессии-4

Не за горами очень важные избирательные кампании. Уже в феврале впервые состоится единый день голосования, предстоит выбрать депутатов всех уровней. Немалая роль отводится парламентариям во Всебелорусском народном собрании, выборы делегатов которого также пройдут скоро. Этот политический период стране нужно пройти достойно и без нарушения спокойствия. Электоральные кампании не должны стать поводом для внешних сил раскачать ситуацию в Беларуси.

# Парламент Беларуси # Фотофакт

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