Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Беларусь с однодневным рабочим визитом

Борт украинского лидера приземлился в Национальном аэропорту «Минск». Здесь высокого гостя встречали министр иностранных дел нашей страны Сергей Мартынов, а также представители дипломатического корпуса. У трапа самолета украинского Президента чествовали традиционно хлебом и солью.

Из аэропорта Виктор Янукович сразу же направился на встречу с Президентом Александром Лукашенко. В эти минуты главы государств обсуждают состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Украины, а также международную повестку дня. В частности, речь идет об интеграционных процессах на пространстве СНГ, а также о проектах в рамках европейской инициативы «Восточное партнерство». Значительное внимание будет уделено вопросам расширения гуманитарного и культурного сотрудничества, мероприятиям по празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава белорусского государства отметил, что перед Беларусью и Украиной стоит задача выстроить свои экономики так, чтобы они не отличались от европейских государств, чтобы люди жили достойно.

Александр Лукашенко:

Я очень внимательно слежу за тем, что происходит вокруг белорусско-украинских отношений. И не могу публично не отреагировать на то, что творится вокруг. Кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, что выскажу совместную позицию: мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь не собирается заниматься геостратегическими проблемами. Это не в наших интересах и не в интересах Украины тоже, я думаю. У нас аналогичные проблемы — что у нас, что у вас. Нам нужно выстроить свои экономики так, чтобы люди жили достойно, чтобы мы не отличались от прочих европейских государств.

Виктор Янукович:

У нас всегда были, есть и будут вопросы, которые нам в наших отношениях нужно регулировать, которые представляют интерес для наших государств. С точки зрения торгово-экономических отношений, с точки зрения защиты наших общих интересов в третьих странах. Мы всегда будем искать возможность объединения для защиты своих национальных интересов.

Планируется, по итогам встречи двух лидеров будет принято совместное заявление, а также подписан ряд двусторонних документов.