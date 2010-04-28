Беларусь - первая европейская страна, получившая статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

Основу «шанхайской шестерки» составляют страны Центральной Азии, и до этого представительниц Европы не было ни среди членов ШОС, ни среди наблюдателей организации. Новый статус Беларуси был закреплен соответствующим меморандумом, подписанным в МИД.

Муратбек Сансызбаевич по-дипломатически строг и выдержан, но тут не сдержался — «Я впечатлен увиденным»: в Минске киргизу Иманалиеву бывать не приходилось и сегодня Беларусь его удивила.

Бывать в Минске генсеку ШОС теперь придется чаще. Статус Беларуси — партнера по диалогу — предполагает более активные встречи и предметный диалог, как в целом с ШОС, так и с каждой страной-участником по отдельности.

Даже звучит эта трехбуквенная аббревиатура — ШОС — как-то непривычно для европейского уха. Да и голоса европейской страны не звучало ни разу: как в списке государств членов, так и наблюдателей сплошь представители центральноазиатского региона. Однако, особняком здесь стоят две крупных державы — Россия и Китай.

«Шанхайская шестерка» — это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также два самых крупных и влиятельных игрока — Китай и Россия. Общая территория входящих в ШОС стран — это более половины территории Евразии. Страны, объединенные под флагом ШОС, вместе борются с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также налаживают экономическое и энергетическое сотрудничество.

Леонид Гончар, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня товарооборот Китая и Юго-Восточной Азии с Западной Европой приблизился к триллиону долларов. Можно себе представить, какие товаропотоки уже сегодня проходят через Россию, Республику Беларусь, Западную Европу. Поэтому уже сегодня нашей стране необходимо выходить с инициативами по обеспечению продвижения этих товаров.

Беларусь стоит на пути многомиллионнных товарных потоков из стран-членов ШОС в Европу. Использовать наше выгодное географическое положение и новый статус партнера по диалогу — это, к примеру, создать сеть глобальных транспортных путей и логистических центров. И Беларусь могла бы прилично заработать на экспорте соответствующих услуг.

Ещё одно направление взаимодействия стран ШОС и Беларуси — из сферы правоохранительной. Азиатский регион никогда не отличался спокойствием, и потому поддержание безопасности было первой задачей, когда государства объединялись в «Шанхайскую шестерку». А авторитет Беларуси в области противодействия, к примеру, тому же наркотрафику, весьма высок. Так что наш опыт может оказаться очень востребованным в этой международной организации.

Александр Филиппов, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Не секрет, что основной производитель наркотиков — это Афганистан. И эти наркотики идут из Средней Азии в Россию и в Западную Европу. И, конечно, роль Беларуси в процессе борьбы с наркотрафиком и до этого была велика и признавалась международным сообществом, и должна повышаться.