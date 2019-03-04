Президент рассказал про два баяна, а девочка спросила, как выглядит душа. Игорь Позняк об атмосфере «Большого разговора»

Главная тема ушедшей недели и событие, которое в мгновение ока разобрали на цитаты журналисты и аналитики: «Большой разговор с Президентом». Встречу тут же окрестили главным непаркетным интервью года. Участие в нём приняли около 200 представителей общественности и экспертного сообщества.

Такого открытого и честного диалога с главой государства всегда ждут с особым профессиональным интересом. Беседа, которая состоялась в минувшую пятницу, в полной мере оправдала ожидания всех участников. Это была глубокая дискуссия, в которой оценки и суждения звучали со всех сторон. О наиболее интересных моментах встречи рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ Игорь Позняк. Высказывания главы государства сейчас обсуждают и в высоких кругах, и так сказать, в общественном транспорте. Что лично Вас удивило? Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ:

Каждый из моих коллег и я, в том числе, отметили – это традиционно невероятная откровенность главы государства. Это, действительно, был диалог, потому что было очень много моментов, когда Президент отвечал не просто на те или иные вопросы моих коллег либо экспертов, которые были в зале, или наших зарубежных коллег, но это были такие настоящие дискуссии. Некоторые вопросы Президент адресовал, в том числе и журналистам. И они должны были отвечать на эти вопросы. То есть был интересный и очень полезный разговор.

Подобная встреча в форме большого разговора с Президентом впервые состоялась два года назад. Какова основная причина нынешней встречи? Игорь Позняк:

Я думаю, что причин сразу несколько. Во-первых, в обществе наверняка возникла потребность в этой встрече, потребность услышать ответы на некоторые вопросы, что называется, из первых уст. И то, что ещё накануне анонсировала пресс-секретарь главы государства, что, собственно говоря, для Президента и, вообще, для всей вертикали власти эта встреча важна при подготовке к очень важному весеннему событию, которое ожидается в апреле – это Послание народу и парламенту. И, возможно, Президент при подготовке этого важнейшего годового документа, он многие темы почерпнёт именно из этой встречи. Какие темы особенно затрагивались в «Большом разговоре с Президентом»? Игорь Позняк:

Тем было невероятно много – это и логично: 7 часов длилась эта беседа. И, ожидаемо, очень много вопросов. И, кстати, первый вопрос был от наших российских коллег об отношениях с Россией, о Союзном государстве. А ни для кого не секрет, что в последнее время многие журналисты (на то они и журналисты) подметили: у Александра Лукашенко и Владимира Путина в последнее время было очень много встреч. Последняя из них – в Сочи. Поэтому всех интересовало, что же осталось за кадром этих встреч, о чем говорили президенты. Много было вопросов об отношениях с Европой. И тот самый баланс: с одной стороны – Россия, с другой стороны – Европа. Как в той песне поётся: «Паміж Польшай і Рассеяй полька беларуская». И Президент в очередной раз озвучил нашу формулу, если так популярно говорить, формулу нашей внешней политики: 30-30-30. То есть 30% товарооборота с Россией, 30% товарооборота с Евросоюзом – уже мы доросли до 30%, 30% – с другими странами. В том числе – и с Китаем. Его роль в мире и в отношениях с Беларусью тоже растёт. Кстати, от наших китайских коллег, китайского телевидения тоже поступали вопросы.

Информационное агентство БелТА инициировало накануне встречи акцию «Ваш вопрос Президенту». Что волнует белорусов, в первую очередь? Игорь Позняк:

Да, действительно, наши коллеги в течение двух суток проводили такой, если можно так выразиться, социальный срез. В их адрес, если не ошибаюсь, поступило более или около 2 тысяч вопросов. Эта цифра была озвучена на этой встрече. И наши коллеги уже успели ранжировать, по полочкам разложить, сгруппировать эти вопросы.Традиционно людей интересуют проблемы коммунальные, проблемы транспорта, проблемы зарплат, занятости. То есть, собственно говоря, то, что волнует обычного рядового белоруса. Детально, конкретно эти вопросы не обсуждались, потому что сложно из 2 тысяч выбрать ТОП-3 или ТОП-5, которые можно озвучить здесь и сейчас. Но глава государства отметил, что все эти вопросы и анализ этих вопросов уже лежит у него на столе. И уже в ближайшее время по каждому из них будут даны соответствующие поручения. Либо эти вопросы будут адресованы конкретным исполнителям. И эти вопросы будут решены или, во всяком случае, на эти вопросы будут даны ответы. Игорь, были ли неожиданные вопросы, адресованные Президенту? Возможно, личного характера? Игорь Позняк:

Неожиданный вопрос нашему Президенту достаточно сложно задать, а любопытных вопросов было, действительно, много. В том числе, из личной сферы. Например, у Александра Лукашенко спросили, какая ему нравится музыка. И Президент рассказал, что больше предпочитает лирическую, душевную музыку, нежели классическую. И рассказал о том, как его младший сын занимается сейчас, как раз-таки, музыкой. И эта тема, всё равно, дома звучит. И рассказал, по-моему, если не ошибаюсь, о двух баянах, которые у него дома есть. И время от времени, «не так часто», как сказал Александр Лукашенко, но время от времени он может взять в руки баян. А на вопрос «Как стать Президентом» прозвучал ответ? Игорь Позняк:

Самый милый вопрос во время этой встречи – он поступил от ребёнка, мальчика 5-6 лет, это был видеоопрос, который подготовили наши коллеги. Где вопросы задавали дети. Вопросы были самые разные. В том числе – как выглядит душа, девочка спросила. И как стать Президентом, и трудно ли быть Президентом.