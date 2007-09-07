Президент посетил заново отстроенную гостиницу "Европа"

Гостиница "Европа" удачно вписалась в архитектуру центра Минска. Такое мнение высказал 7 сентября Президент Александр Лукашенко, посещая построенную в центре столицы гостиницу.

Глава государства остался доволен результатами выполнения своего поручения по воссозданию в центре Минска этого отеля, памятника архитектуры конца 19 века. Центр Минска получается красивым, отметил Президент и потребовал ускорить работы по реконструкции исторической части города.

Как соединялась история с современностью, Президенту рассказывал главный архитектор столицы Виктор Никитин. Возвести современный отель в центре города да ещё в плотном кольце существующей застройки оказалось задачей непростой. Только расчеты архитекторов и строителей позволили сделать это быстро - и как на картинке выросла новая Европа. Правда, с картинками тоже оказались сложности: фотографий самой гостиницы осталось совсем мало. Воссоздавать исторический облик отеля конца 19 века пришлось буквально по крупицам.

Как и ее предшественница, нынешняя "Европа" выполнена в стиле "модерн". Внешне гостиница почти не отличается от облика своего одноименного прообраза за исключением того, что имеет семь этажей.

Вначале это было небольшое двухэтажное сооружение. После реконструкции 1884 года гостиница стала называться "Европа". В 1908 году здание отеля было перестроено и стало самым крупным гражданским сооружением дореволюционного Минска, а также самой большой гостиницей Северо-Западного края. Владельцы нынешней Европы свое детище называют самым звездным и самым комфортным пристанищем для посетителей.

С новой жизнью у старой - новой Европы появилось атриумное пространство. Чтобы понять эту задумку архитекторов, нужно просто посмотреть вверх: все 7 этажей из холла видны как на ладони.

К звездности гостиницы стремились всегда. Если сегодня "Европа" претендует на 5 звезд, то в 1881 году это бы приравнивалось к 1 категории. Цена звездности в XIX веке была примерно такой: отобедать в 1 категории стоило 2 рубля. Обед подешевле в том же XIX веке - всего лишь за 20 копеек.

Чем кормят нынешних постояльцев, Президенту тоже показали и рассказали. Удалось даже найти фотографию шеф-повара, творившего кулинарные изыски в гостинице начала XX века. Этот отель - часть проводимой в последние годы комплексной реставрации Верхнего города - исторического центра Минска. Осмотрев здание изнутри и снаружи, Президент заметил: гостиница "Европа" удачно вписалась в архитектуру центра Минска.

По словам специалистов, на сегодняшний день лучшей гостиницы в стране нет. Опыт восстановления истории современными методами и способами оказался весьма успешным. Кроме того, отечественные производители удачно вписались в такую реконструкцию: для минской "Европы" около 80% использованных в строительстве и отделке материалов - исключительно белорусского производства. Исполнение VIP-заказа мебели тоже оказалась под силу двум отечественным предприятиям - "Бобруйскмебель" и "Пинскдрев".

