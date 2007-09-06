О перспективах дальнейшего развития СНГ доложили Президенту Беларуси

Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя председателя исполнительного комитета Содружества Владимира Гаркуна.

Главе государства были доложены Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по её реализации. Обсуждение перспектив экономического и политического взаимодействия на постсоветском пространстве состоялось в преддверии предстоящего саммита глав государств Содружества, который планируется в Душанбе.

Наша страна активно продвигает идеи развития этой интеграционной структуры и к нынешнему саммиту белорусская сторона подготовила ряд инициатив.

Президенты СНГ соберутся в Душанбе 5 октября. Приедут ли все представители Содружества, пока не известно. Но организаторы саммита уже разработали насыщенную программу для всех участников.

В первый день, 4 октября, за круглым столом переговоров расположатся министры иностранных дел. 5 октября к ним присоединятся президенты стран СНГ. 6-го числа - день двух других интеграционных структур, ЕврАзЭС и ОДКБ.

Беларусь, и это уже стало регулярной практикой, - едет на этот саммит со своими инициативами и предложениями. Официальный Минск - сторонник активной интеграции на постсоветском пространстве. Для встречи в Душанбе белорусская сторона подготовила ряд новых подходов в концепции развития Содружества.

К праву одной страны быть главной во всех интеграционных организациях на год Беларусь предлагает ещё одно новшество - введение Института национальных координаторов. Предполагается, что специалисты института будут мониторить принятые решения, то есть следить за ходом их исполнения.

Двенадцати Президентам Содружества во время саммита в столице Таджикистана предложат рассмотреть около двух десятков вопросов. Экономическому в обсуждении будет отдан приоритет: в повестке значатся экономическое и гуманитарное взаимодействие, безопасность, борьба с преступностью и терроризмом, миграция и экология.

Главы государств СНГ должны найти единый подход и определиться в главном: каким путем идти дальше странам, объединенным под общей крышей под названием СНГ.

Содружество независимых государств к своему саммиту подходит с частично изменившейся концепцией. Ознакомившись с ней, эксперты говорят: у СНГ есть будущее. Будущее видится в постоянном движении - в поисках новых форм интеграционного существования.