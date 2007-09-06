В Баку проходит заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

Вопросы международного сотрудничества в правоохранительной сфере - основные на заседании Совета министров внутренних дел стран Содружества. Оно открылось сегодня в Баку. Белорусское милицейское ведомство представляет министр внутренних дел Владимир Наумов. На заседании предстоит рассмотреть проекты программ совместной борьбы стран СНГ с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом в 2008-2010 годах.

Мероприятие завершится подписанием итоговых документов. Кроме того, ожидается, что сегодня руководители делегаций встретятся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

