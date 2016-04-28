Президент Беларуси: в Индонезии могут быть созданы совместные предприятия

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Индонезии создавать совместные предприятия. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны этого азиатского государства. Закрытых тем в сотрудничестве между странами нет. Беларусь готова развивать взаимодействие не только в военно-технической, но и в гражданских сферах. Конечная цель – экспорт технологий, который позволит создавать совместный продукт для реализации в регионе.

Над конкретными вариантами работает межправительственная комиссия. Президент посоветовал определить несколько основных направлений, которые станут стартовыми площадками для больших проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понятно, что закрытых тем в нашем сотрудничестве абсолютно нет. Мы готовы развивать сотрудничество не только в военно-технической сфере, той сфере, за которую вы отвечаете. Но и для вас, и для нас немаловажно развитие сотрудничества и в гражданских сферах экономики. Наши возможности вы знаете. Мы готовы вас в ходе вашего визита более широко ознакомить с возможностями Беларуси. И мы полны решимости в комплексе действовать как в гражданских, так и в военно-технических сферах. И что немаловажно, принципиально и для Индонезии, и для Беларуси: мы можем вместе с вами пойти на создание совместных предприятий на индонезийской земле, чтобы получать готовый продукт белорусско-индонезийского сотрудничества и продавать в третьих странах в том регионе. Я также хотел бы возобновить свое приглашение вашему Президенту посетить Беларусь для того, чтобы на месте убедиться в прочности наших дружественных отношений и определить стратегию наших отношений на обозримую перспективу.

Риамизард Риакуду, министр обороны Республики Индонезия:

Для нас является большой честью то, что вы согласились принять нас в вашей замечательной столице. Результаты моего визита в Республику Беларусь будут доложены Президенту Республики Индонезия. Также я всенепременно передам ему, ваше превосходительство, ваше приглашение.

Индонезия – это крупный торговый игрок азиатского региона. Большинство населения заняты в аграрном и индустриальном секторах экономики. Стране интересны белорусские технологии в сельском хозяйстве, а также поставки готовых машин. Об этом шла речь и во время официального визита Александра Лукашенко в Индонезию в марте 2013-го.

Также тема расширения взаимной торговли звучала и на недавнем стамбульском саммите. Во время встречи с вице-президентом Индонезии белорусский лидер высказал надежду на достижение товарооборота в 1 миллиард долларов.