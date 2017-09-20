Президент Беларуси: «При столкновениях на западном направлении интересы России и Беларуси начинает защищать белорусская армия»

Новости Беларуси. Совместная военная деятельность Беларуси и России служит исключительно защите национальных интересов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время смотра войск двух стран, участвующих в учении «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 сентября, Главнокомандующий Беларуси наблюдал за одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский».

Завершилась активная фаза маневров. Размах сегодняшнего этапа действительно впечатлял. На фронте условный противник атаковал коалицию, в составе которой белорусские и российские военнослужащие. Операцию с воздуха поддерживала и авиация. На террористов также был сброшен десант. Дополнительные испытания и то, что добавляло зрелищности маневров – это непогода. Операция завершилась полным разгромом условного противника.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов были продемонстрированы новейшие образцы отечественной военной техники.