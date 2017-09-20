Президент Беларуси: «При столкновениях на западном направлении интересы России и Беларуси начинает защищать белорусская армия»
Новости Беларуси. Совместная военная деятельность Беларуси и России служит исключительно защите национальных интересов. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время смотра войск двух стран, участвующих в учении «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 20 сентября, Главнокомандующий Беларуси наблюдал за одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский».
Завершилась активная фаза маневров. Размах сегодняшнего этапа действительно впечатлял. На фронте условный противник атаковал коалицию, в составе которой белорусские и российские военнослужащие. Операцию с воздуха поддерживала и авиация. На террористов также был сброшен десант. Дополнительные испытания и то, что добавляло зрелищности маневров – это непогода. Операция завершилась полным разгромом условного противника.
В ходе розыгрыша тактических эпизодов были продемонстрированы новейшие образцы отечественной военной техники.
За завершающим этапом активной фазы учений наблюдал и Главнокомандующий Вооруженными Силами. Со смотровой площадки он смог оценить достигнутый уровень взаимодействия между задействованными частями. Военнослужащие имеют высокий уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи.
Александру Лукашенко также доложили о развитии военно-политической обстановки в европейском регионе. Осмотрел он и передвижной командный пункт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военные очень правильно оценивают. Я наблюдал оценки. Я не знаю, кому это надо было попытаться дискредитировать таким образом эти учения и так далее. Я часто думаю, ну хотя бы научились делать по-настоящему – эту дискредитацию проводить. Но что изменили бы, допустим, где-то около 5 тысяч российских войск, которые были введены на территорию Беларуси для отработки этих маневров? Ну что они бы изменили?
75 тысяч – армия белорусская. И если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать. И в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси начинает прежде всего защищать, вступает в войну белорусская армия.
Спустя некоторое время по замыслу и по планам нашим военным сюда мгновенно подключаются части Вооруженных Сил Российской Федерации. То есть попытка дискредитации, если уж так откровенно говорить, была крайне непрофессиональной. Давайте подождем, что они будут говорить после того, как все Вооруженные Силы – Российской Федерации и наши Вооруженные Силы – окажутся в местах своего постоянного пребывания.