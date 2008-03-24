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Президент Беларуси посетил минский Архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии

24 марта 2008 12:14
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Глава государства встретился с Архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем. Александру Лукашенко показали отреставрированные росписи храма, которые восстанавливались в течение нескольких лет при непосредственной поддержке государства.

После осмотра костела состоялась беседа в формате "один на один" Президента с Архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, во время которой главы светской и церковной властей обсудили дальнейшее сотрудничество, а также обменялись подарками. Александру Лукашенко была вручена памятная медаль. Президент в свою очередь преподнес в дар архикафедральному костелу картину "Костел в Жупранах" художника Эдуарда Рымаровича.

Римско-католическая конфессия - вторая по величине в Беларуси. Сегодня в стране 457 приходов, объединенных в четыре епархии.

Костел Имени Пресвятой Девы Марии - главный католический храм республики. В его судьбе глава государства принял личное участие. Реставрационные работы в храме завершились буквально недавно. А в их процессе были обнаружены многочисленные росписи 17 и 18 веков, представляющие значимую историко-культурную ценность. Реставраторам удалось открыть более тысячи квадратных метров фресок разных эпох и стилей, среди которых и работы известных белорусских мастеров.
# Храмы Минска

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