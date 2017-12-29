Президент Беларуси о ситуации в Украине: «для меня это самая важная проблема»

Новости Беларуси. География рабочих визитов Президента охватывает сразу несколько регионов и даже континентов. Да и в целом Беларусь в 2017 году сыграла очень заметную роль в общеевропейских процессах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что 2018 год нам готовит в этом плане? Какие основные события в сфере политики ожидают в том числе нас, журналистов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, я намек понял – мы не были давно в Америке, на Американском континенте. Поэтому в Америке мы побываем, там у нас есть немало вопросов. Нас приглашают минимум пять государств Америки, и мы обязательно там должны побывать для того, чтобы, прежде всего, наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом наших отношений.

Второе. Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война. Чтобы там люди начали жить по-людски, хотя бы как в Беларуси. Поэтому для меня это самая важная проблема, и если мы с вами что-то сможем сделать для родной нам Украины, для народа украинского… Очень трудолюбивого, народа, который я очень хорошо изучил и знаю еще с молодости – мне пришлось служить в Западном пограничном округе (это Киев, Минск – вся западная граница). Я так называемых украинских «западенцев» хорошо узнал, как их часто называют. Это очень трудолюбивые и порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать.

Поэтому вот это – проблема, я считаю, не только для Беларуси. А для нас – тем более, потому что мы не просто соседи, мы родные, мы братья, понимаете? Мы переживаем за Украину. Это главное, куда мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему. Потому что если будет разрастаться, мало не покажется. Раковая опухоль для организма, о которой мы здесь говорили, это будет, знаете, цветочки по сравнению с тем, что может произойти в этой региональной части нашей территории.