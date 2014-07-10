Президент Беларуси на открытии «Славянского базара»-2014: Народ с народом не воюет на Украине

Новости Беларуси. «Славянский базар» - это около 80 мероприятий на 14 фестивальных площадках, только в Амфитеатре концерты посетят почти 100 тысяч зрителей.Витебский форум проходит уже в 23-й раз. На этот раз он собрал участников из 39 стран. Среди дебютантов даже Мексика.

Александр Лукашенко:

Одна из главных идей нашего форума - с помощью искусства наводить мосты дружбы между людьми и способствовать сохранению национального многообразия. Но главное - международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" не утрачивает главный стержень и ядро - искусство братских народов России, Беларуси и Украины, которые стояли у его истоков.

Свойственные славянам радушие и гостеприимство во многом определяют неповторимый облик фестиваля и способствуют росту его популярности в мире. Это праздник для всех, кто своим творчеством делает жизнь прекраснее и добрее. Для всех, кто умеет ценить красоту, талант и оригинальность.

«Славянский базар» - одно из тех мест, где мы можем еще раз подтвердить свое стремление быть вместе. Свято беречь связующие нас многовековые узы, основанные на общности исторических путей, близости языков и культур.

Чем больше у нас будет таких форумов единства, тем более мы будем едины.

Да, я намекаю на Украину, но еще раз хочу подчеркнуть – никакой войны народов сегодня нет. Народ с народом не воюет на Украине: с белорусами, русскими и так далее. Есть негодные, непорядочные политики, которые когда-то недооценили это единство, важность этого единства. Появилась трещина, а в нее пролезли наши противники и враги, и они сегодня сталкивают народы. Они пытаются разжечь эту братоубийственную войну. И в это воронку, в этот водоворот втянуть главное ядро славянства: русских, белорусов и украинцев. Мы это не должны допустить! И «Славянский базар» в том числе – опора и залог этого.

Творческие работники, культура быстрее политиков и военных могут проникнуть в душу человека. Давайте им поможем в этом!

10 июля в программе звезды первой величины – Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, звезды «Евровидения», Софи Элис Бэкстор.

10 июля на фестивальной аллее звезд открылась именная звезда Надежды Бабкиной. Певица призналась, от подобных предложений в Москве отказывалась. А звезда в Витебске для нее, можно сказать, путеводная. Именно Славянскому базару считает певица, она обязана своей популярностью.

Славянский базар находится под личным патронажем Александра Лукашенко. Благодаря этому форум сохранил Витебскую прописку. И сегодня - это уникальным по европейским меркам фестиваль-долгожитель. Таким мнением поделилась с нами 10 июля знаменитая немецкая группа «Чингисхан».

На концерт торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» приехали даже гости из далеких Нидерландов. Грандиозное событие стало частью рекламного тура по нашей стране для десятка представителей туристических компаний из Голландии. Гости уже успели побывать в Минске, в Березинском заповеднике, а сегодня прогулялись по шагаловским местам и увидели Витебск.

Этот рекламный тур, к слову, стал частью реализации Государственной программы развития туризма в Беларуси до 2015-го года в северном регионе нашей страны. Кроме того, это хорошая реклама туристической инфраструктуры региона и главного бренда областного центра – «Славянского базара».

Хелеен овер де Линден, представитель Большого промышленного клуба Амстердама (Нидерланды):

Нам очень нравится. Все в восхищении. Потому что очень отличается от Нидерландов. И есть такие вещи, которые нам нравятся. Что просторы, что не так много народа, что все люди очень такие доброжелательные, приятные. У нас страна очень маленькая. И 16 миллионов жителей. И просто уже нет природы и нет пространства.

Узнать как можно больше о художнике с мировым именем и его Родине – не главная цель визита голландцев. Куда больше их интересует туристический потенциал нашей страны и налаживание контактов с местными туроператорами. Говорят, что по возвращении домой будут активно рассказывать своим соотечественникам о Беларуси.

Марсел Верхувен, глава турагенства (Нидерланды):

Увидел много церквей. Они вызывают интерес. Очень красивые и деревянные, и с золотыми куполами. Еще прогуляюсь по городу и посмотрю. Я еще недавно в Беларуси, только 24 часа. И у меня очень много положительных впечатлений. Мне очень понравился Витебск.